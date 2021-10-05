蔡英文投書《外交政策》：不求軍事對抗　盼與周邊國家和平共存

台灣總統府於10月5日表示，蔡英文近日投書美國的外交政策期刊《外交政策》（Foreign Affairs），發表一篇以「台灣力爭民主之路：國際秩序變遷中的一股善良力量」為題的文章，表示台灣永不放棄，堅持民主的發展模式，也強調世界局勢多變，台灣從未回避挑戰，並表示台灣準備好在國際舞台扮演與能力相符的角色。



蔡英文首先強調台灣力爭民主的道路，是國際秩序變遷中的一股良善力量，認為即便生存不斷面臨挑戰，台灣仍矢志維護民主、進步的價值。她意有所指的提到經歷疫情後，威權體制更深信他們的治理模式比民主制度更符合21世紀的需求，引發意識形態角力，而台灣就處在兩種體制角力的要衝。她表示台灣有受到民主和西方影響，也同時存在中華文明及亞洲傳統，這牴觸了中國大陸的論調，妨礙了其稱霸區域的野心。

蔡英文表示，台灣雖然被排除在國際組織之外，但仍嘗試跨越阻礙，終於激起其他國家的重新評估，她表示處於意識形態衝突前線的台灣具有「自由民主國家的價值」，各國逐漸認清中國大陸的威脅，也稱若台灣淪陷，將是區域和平及民主聯盟體系的災難，並稱這意味着全球價值競賽中，威權主義較民主主義佔上風。

蔡英文指出，北京當局從未放棄對台灣的野心，中國大陸的軍事支出持續二位數增長，並在台海及周邊海域進行軍事擴張，指稱其以強勢姿態取代和平解決爭端。她還說2020年以來，解放軍的戰機和軍艦在台海區域活動日增，幾乎每天都進入南部的防空識別區，也會偶爾越過海峽中線。

+ 1

蔡英文說，即便面對解放軍日日侵擾，台灣在兩岸關係上的立場也始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」，她表示維護區域安全是台灣整體政策要務，並稱將在對等、不設政治前提的條件下，以開放態度與北京當局展開對話。蔡英文也強調，將投入必要資源加強對北京的了解，以減少誤解和誤判，做出更精確的決策。

蔡英文還表示，台灣進行一系列軍隊現代化和組織改造，足以因應現在和未來的挑戰，她說台灣除了戰鬥機等傳統戰力外，也大量投資在移動式陸基反艦導彈等不對稱戰力，並且將於2022年前成立「國防部全民防衛動員署」，稱這項軍事改革可以確保訓練有素且裝備精良的後備戰力，為正規軍提供後援，也認為這提升了台灣的自主整備度。

蔡英文還強調，台灣也致力於和周邊國家合作，防止東海、南海及台海區域爆發軍事衝突。她說台灣處於日本北方至婆羅洲的第一島鏈，若這條防線遭到破壞將衝擊國際貿易，破壞西太平洋的穩定，這不只是台灣人民的浩劫，也會瓦解70多年來得和平秩序及經濟發展架構。

蔡英文指出，台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測及互惠的原則下共存，但若民主和生活方式受到威脅，將竭盡全力捍衛自己。