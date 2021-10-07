澳洲前總理阿博特訪台與蔡英文會晤　稱希望此行幫助參與國際組織

澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）訪問台灣，在周四（7日）與台灣總統蔡英文會晤，兩人就台澳之間的合作夥伴關係進行對話交流。

阿博特在交流時肯定台灣的民主與繁榮，又稱「不是每個國家都樂見台灣的繁榮」、「台灣幾乎每日皆須面對強鄰的挑戰」。阿博特表示，在這種情況下，民主國家更應該團結一致，也希望此行可以幫助台灣參與國際組織。



阿博特在交流時肯定台灣的民主與繁榮。（中央社）

阿博特是首度訪問台灣，蔡英文對其表示歡迎，又提到在阿博特擔任澳洲總理的期間，與會的台灣總統府秘書長李大維是時任駐澳洲代表，兩人是「老朋友相聚」。蔡英文也指出，澳洲持續深化與印度、日本與美國等四方合作，在許多國際場合聲援台灣參與國際空間，並敦促台海和平穩定，台灣願意貢獻力量維持區域和平穩定，也希望與民主夥伴有更多的合作。

蔡英文也感謝阿博特公開支持台澳洽簽「經濟合作協定」（ECA），以及支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

阿博特稱來訪是希望可以幫助台灣參與國際組織。（中央社）

阿博特則笑稱期待下次訪台，不僅可以享受台灣風景與美食，「相信那時候就不用戴上口罩了。」他也稱台灣是國際上少數疫情控制好的地方，沒有太多限制人與人的交流，而且還是建立在無法參與許多國際組織的前提之上，像是世界衛生組織。阿博特表示，這次來訪也是希望可以幫助台灣參與國際組織，也希望這次訪問不會是最後一次，之後他會常常來訪台灣。

阿博特也提到，台灣在許多方面是世界典範，尤其在區域內台灣從威權轉型到多元民主政體，讓區域國家理解到除了富裕也可享有自由與民主。