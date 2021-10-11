「荷蘭佔領之前是猿人」：台灣「天然獨」教育是否已到歷史拐點？

台灣名嘴吳淡如在廣播節目中的一段談話近日在台灣受到熱議。
她當時提到，她的女兒（目前國一）不知道孫中山是誰，再加上趙少康也加碼爆料郭台銘曾向他說女兒不知道岳飛是誰，對此，不少台媒近日紛紛街訪民眾與歷史老師、政論節目更是不乏以此為題。
孫中山與岳飛為何引爆輿論？
吳淡如對於當前台灣歷史教育的觀察，不僅是年輕一輩不識孫中山，她更說，詢問學生們「我們之前是什麼朝代？」，學生居然回答「日據時代」，再之前是「荷蘭」、更之前則是「猿人」，吳淡如稱，「中間所有歷史都被你滅了，難怪中國史變成東亞史，我沒有想要批評你，可是你覺得這樣做有什麼好處呢？」
而中廣董事長趙少康則在Facebook加碼爆料，稱郭台銘向他透露女兒（應亦為國一）竟然不知道岳飛是誰，他批評民進黨修改後的課綱成為「歷史愚民政策」。相關議題近日在台灣社會持續升温，除了綠營群起出徵吳淡如、強調孫中山是「戀童癖」外，也有許多國中小歷史教師陸續發聲，當中比較多則是討論歷史教育的問題。
但是歷史教師的表態，其實南轅北轍。在親綠媒體上看到許多教師投書都批判吳淡如、趙少康不過是在炒作，他們強調國小歷史教育確實有出現孫中山、如果學生沒記住，那不是教育問題，而是因為吳趙遇到的是「笨學生」；立場迥異的《聯合報》則發布社論，痛批台灣歷史教育的問題，指出民進黨執政以來「通過扭曲歷史教育創造了一整個世代的天然獨，蔡政府更坐收歷史變色的政治紅利；歷史教育名存實亡，後果卻由中華民國和整個台灣承擔」。
歷史教育的朝代錯覺
不過，若拋開媒體的口水戰，這件事情的本質，其實是關於一個正處於吸收大量新知的中、小學生，究竟應該在學校教育體系中習得什麼樣的歷史認知。
台灣現行的108課綱，並未明確規範國小高年級社會科的歷史教育必須出現「孫中山」、「辛亥革命」，乃至於「岳飛」，但教科書幾乎都有相當篇幅着墨於台灣史的鋪陳，依序從遠古、史前社會、荷西、明鄭、清代、日據到中華民國時期。
這樣的編排，確實容易讓學生產生「荷蘭的上一個朝代是猿人時代」的錯覺，這是一個以往較少人關注到、而吳淡如卻精準點出的一個重要盲點。
若繼續看國中歷史教育進度，整個國一都還在延續國小的歷史教育，深入地講解台灣史。國二上學期則必須將中國史由上古時代講到清末（岳飛就囊括在此時期中）、國二下學期則從清末講到冷戰。
從這樣的授課結構可以看到，學生學習到的朝代觀，無疑是以「猿人、荷蘭、西班牙、明鄭、清領、日治、民國」這樣一脈相承的歷史軸線，而自然不會是其父母長輩所熟知的「夏、商、周、秦、漢、魏晉南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明、清」，由此拉出了台灣社會的世代史觀差異。前者是對「國家正常化」想像的投射，讓「國史」成為由猿人、荷蘭人、日據、民國等朝代堆砌而成的新史觀；後者則是傳統教育提到的各朝代遞嬗舊史觀。
所以，台灣輿論熱議、甚或是口水戰，背後的癥結其實在於，課綱所反映的歷史教育目標究竟是什麼？尤其幾年級要教什麼、又應該怎麼教？
這些問題，由於台灣是個高度分歧的社會，顯然存在很大的商榷空間，而如何決定歷史教育內容固然是政治權力的展現，執政的民進黨具有主導權，但是社會對歷史教育的疑慮反過來也能施壓統治者，此次爭議凸顯反對現狀的社會能量或許正在累積之中，然而是否能夠堅持下去，仍是極大的問號。