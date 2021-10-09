高端疫苗︱研究生接種疫苗後昏迷23日　蔡英文政府被批當人白老鼠

26歲的中正大學法律所黃姓男同學上月10日響應政府號召施打高端疫苗，不料6天後，他騎機車停等紅燈時卻因血栓軟癱昏倒，至今昏迷達23天。黃同學父親昨在台灣民眾黨團記者會中淚訴，兒子平常喜愛健身、身強體壯，現在卻因打疫苗恐怕醒不過來，「高端疫苗把人民當白老鼠在實驗，太可惡！政府單位一通電話也都沒打來關心，把人民當什麼？」



黃父指出，舉行記者會就是要讓社會大眾知道，「這個疫苗根本對人民一點保障都沒有，保護力在哪裡也不知道，副作用倒是挺大的」，談起兒子狀況，他更忍不住落淚地說，「我60多歲了，再活沒幾年，他的人生才正要開始，前程很好，如今卻連能不能清醒，醫生都不敢保證」。

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黃父表示，兒子因為相信台灣政府才施打高端，但事發至今政府單位卻連一通關心電話都沒有，究竟把人民當什麼？他也提到，原本3年後就要退休，但現在因為照顧住在醫院20幾天的兒子，工作沒了，夫妻倆心力交瘁，未來不知如何是好。

看到黃家的處境，台灣民眾黨立委賴香伶也不禁落淚，她表示，黃同學已考上律師，前程似錦，因支持公共政策施打高端，但台灣政府對於疫苗接種不良反應的後續救濟、協助機制卻過於嚴苛，「令人懷疑是慢半拍還是不關注」，應放寬預防接種受害救濟給付，民眾黨也會研議修法保障人民。

台灣民眾黨立委張其祿表示，在有限的疫苗種類下，黃同學選擇接種高端，但事發後高端公司不但未主動收集跡證，累積不良反應案例，也未見台灣政府對其提出要求；他呼籲，台灣政府必須具體落實施打疫苗接種救濟並放寬補助標準，對於弱勢家庭疫苗接種相關補助，也必須再強化。

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台灣民眾黨嘉義市黨部主委、醫生吳亭蓁說，黃同學16日發生血栓後，一直都躺在加護病房，目前主治醫師評估，醒來也極可能半邊癱瘓，須長期復健治療，最壞的狀況則是變成植物人，黃同學師長、同學為了協助黃家度過難關，也協助學校成立急難救助專戶。

與會的台灣衛福部疾管署專門委員張育綾表示，若出現疫苗接種不良反應，當事人無需負擔舉證責任及任何費用，但是否為疫苗造成，需要透過客觀事證判斷；對於台灣衛福部代表的解釋，賴香伶則當場怒斥，「只會讓家屬越聽越心寒」，衛福部應該有對口給予實際協助。

黃同學父親在記者會中淚訴：「高端疫苗把人民當白老鼠在實驗，太可惡！政府單位一通電話也都沒打來關心，把人民當什麼？」（聯合報授權使用／記者吳亮賢攝）

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