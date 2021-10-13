港人赴台創新高是否放寬入境限制？　蘇貞昌：審酌台灣安全量能

針對2020年香港人來台創新高，是否放寬港人來台限制，他回應提到，一直關心香港情勢，給予一直對於香港有需要的朋友提供關心支持，對於放寬與否將會審酌台灣的安全與各方面量能。



蘇貞昌日前出席台灣水利署的「水利人員表揚大會」前接受記者訪問，對於2020年香港人赴台人數創下新高，是否研議放寬香港人入台的限制，並且對於專業工作人士居留達一定期間，可以申請在台灣定居？

蘇貞昌回應，「我們一直關心台灣、香港情勢，我們一直對於香港有需要的朋友給予關心支持，港人來台都有相關法律運作，我們設專案辦公室以來也幫助許多港人來台。」

蘇貞昌說，至於進一步要有什麼樣變化，會整個審酌台灣的安全，各方面的量能，以及作業上應有的種種斟酌，在此之前我們都會依現有辦法運作。

台灣行政院長蘇貞昌聲稱中華民國是主權國家，並且暗指立委借質詢造謠說總統要第一個投降。（台灣行政院提供）

此外，日前國民黨籍立委鄭麗文於10月12日在台灣立法院就兩岸軍力失衡的議題進行總質詢，她指出兩岸軍力失衡嚴重，無法與中國玩軍備競賽，「怎麼打得過」？蘇真昌反譏道「妳是要投降嗎？像妳這樣，一張嘴連講都不敢講，連拚都不敢拚」，鄭麗文反擊道「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文」，蘇真昌當場反嗆「不會像你們那樣袂見笑（閩南語的不要臉之意）」國民黨立院黨團要求蘇貞昌道歉。

蘇貞昌於也接受媒體採訪時回應，台灣總統是元首、三軍統帥，有人造謠說台灣總統會第一個投降，他作為台灣行政院長在當場一定要憤然抵抗叛徒、撥亂反正。蘇貞昌批評「我作為行政院長，在當場一定要憤然抵抗叛徒，凜然糾正謊言、挺身撥亂反正，做我該做的事。」

此前，台灣駐德國代表謝志偉在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，稱這面旗幟之所以鮮紅，是因在台灣補了幾十年的鮮血，「我們一邊舉一邊吐血」引發爭議，蘇貞昌表示「台灣是主權獨立的國家，名稱在憲法上就是中華民國，作為駐外人員、公務員，都要依據憲法工作。」