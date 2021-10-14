高雄城中城大火｜共釀46死41傷　自1989年來傷亡最慘重火警

高雄市鹽埕區的「城中城」大樓在周四（14日）凌晨發生大火，火勢在約兩小時後受控，早上7時許已經撲滅。搜救工作在下午告一個段落，高雄消防局指，火警共造成46人死亡，其中32人為明顯死亡，遺體直接從火場移出送往市立殯儀館，另有41人受傷。今次大火，是高雄自1989年以來，傷亡最為慘重的火警。

警方事後調閱路口和騎樓監視器，未發現有傳言聲稱的是情侶或住戶爭吵釀禍。另一方面，有目擊者稱最先起火的地方是常有遊民聚集，並且曾經聽到有吵架聲，懷疑是菸蒂引燃惡火。



綜合台灣傳媒報道，「城中城」大樓全幢共有13層，低數樓層於二三十年前是百貨公司，其中4樓至5樓是已廢棄的電影院，7樓至11樓為住宅。大樓因公共設施年久失修，有些地方宛如廢墟，昔日有「高雄第一鬼樓」之稱，但近年管理已逐漸改善。區公所估計，包含租戶在內，約有120多戶在大樓內居住。

高雄市消防局在新聞稿中亦指出，「城中城」大樓已有40年歷史，是一幢地上13層、地下2層住商混合大樓，地下1樓及2樓未使用，地上1樓至5樓廢棄中，7樓至11樓約有120戶住戶。

據高雄市警局長黃明昭透露，警方已帶回4人調查，包括有住戶，報案人及目擊者，目前仍在擴大尋找嫌疑人。另消防局長李清秀此前稱，現在正在進行從7樓至11樓編組，會進入室內全面搜索，針對住戶門關閉、鎖住，會做破壞跟進入搜索。他並表示，依照目前現場情況判斷，可能沒有生命跡象人數會持續增加。

里長事後在受訪時透露，有不少目擊者看到在一樓最先燃燒，該處為一間骨董店，經常有遊民聚集抽菸喝酒。此外，大火發生前有民眾聽到吵架聲，懷疑遊民或其他人在此吵架。

另外，住在9樓從事的士司機的住戶表示，凌晨2時50分左右回家，因聞到燒塑膠粒味道，循味找到一個已廢棄店舖，突然就發生爆炸、火煙冒出。