中國大陸求晶片製造突破　研究機構：接管台灣是選項

自今（2021）年初以來，「晶片荒」的爆發持續困擾着產業界，也對諸多國家尋求疫後的經濟增長造成困擾，而近來各法人機構的調研均指出，晶片荒的問題可能會持續到2022年。著名的積體電路（IC）產業研究機構「IC Insights」於10月13日罕見的以地緣政治角度，對IC產業發表報告。



IC Insights指出，以台積電為首的台灣企業，在10奈米以下的先進製程產能為全球第一，市佔率達 63%，而中國大陸若與台灣合併後，合計擁有約 37% 的全球 IC 產能，是北美地區的 三倍之多，因此「接管」（Takeover）台灣，可能會是中國大陸其中一個考慮選項。

IC Insights 預計 10 月下旬發表最新《麥克林報告》（The McClean Report》，當中將公布預測 2021-2025 年全球晶圓產能資訊，也討論目前中國大陸和台灣之間的地緣政治關係，以及雙方的緊張關係對 IC 產業可能影響。

IC Insights分析道，當前台灣佔據最龐大的晶片製造產能。（IC Insights）

IC Insights 指出，未來全球經濟成長愈來愈倚賴先進的電子系統，而 IC 是這些電子系統中的關鍵零組件，缺乏 IC 便無法生產先進的電子系統。過去幾年中美兩方的貿易衝突越演越烈，美國對中國的華為、中芯國際等企業實施嚴厲的制裁，分別打擊IC 設計及製造兩方面，這也使得中國在半導體技術的先進製程發展面臨困境。

IC Insights 認為，中國大陸為了尋求突破該瓶頸，可能會將「接管台灣」納入選項之一。

IC Insights 摘錄「2021-2025 年全球晶圓產能報告」和《The McClean Report》中的部份內容說明，截至 2020 年 12 月，台灣 IC 產能在全球擁有最大的市佔率，以台積電為首的台灣企業，在10奈米以下的先進製程產能為全球第一，市佔率達 63%，而以三星為首的韓國市佔率則是 37%。

另外，台灣的12吋晶圓產能佔全球 22%，僅次於韓國的 25%，而北美僅有11%；台灣 IC 總產能中約80%為晶圓代工，若以純晶圓代工廠來估算（如台積電、聯電、力積電、世界先進等），2021 年估計將佔全球純代工市場約 80%。

IC Insights 表示，可以看出目前全球沒有比台灣更重要的IC生產基地，也因此當中國大陸在 IC發展遇到瓶頸，無法供給未來電子設備所需之先進元件的話，接管台灣變成為其中一個「可能的」選項，因為若中國大陸與台灣合併，總計會擁有約 37% 的全球IC產能，大概是北美洲的三倍之多。

IC Insights也強調，如果中國大陸試圖以軍事手段接管台灣的話，不僅台灣經濟將陷入困境，中國大陸經濟也將受到重創，因此問題在於，中國是否願意承受相對短期的經濟陣痛，以獲得可控制世界最大IC產能地區的長期利益。