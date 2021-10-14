高雄城中城大火｜風光一時商圈轉移後沒落　業主私建「劏房」出租

高雄鹽埕區「城中城」大樓周四（14日）凌晨發生大火，導致近百人死傷，是當地自1989年以來，傷亡最為慘重的火警。

該幢大樓雖然被戲稱為「高雄第一鬼樓」，但事實上過去亦曾經風光一時，只是隨著商圈轉移而逐漸沒落，如今被業主作為「劏房」出租。



高雄市鹽埕區過去是最熱鬧的市中心行政區，也曾是高雄市政府所在地。「城中城」位於鹽埕區，當時作為商辦大樓開幕，曾經風光一時，吸引許多民眾前往購物、看電影。

「城中城」沒落後成為當地有名的破舊大樓，許多公設年久失修，有些區域宛如廢墟，甚至被戲稱為「鬼樓」。在大樓失去「商機」後，許多所有權人就將大樓間隔成住家、套房出租，出入也變得複雜，治安不佳，大樓管理每下愈況。

「城中城」大樓大火釀成重大傷亡，是高雄市

根據高雄市建管處資料，「城中城」於1981年完工，至今樓齡已有40年，原本規劃1樓至4樓為商場，5樓至6樓是電影院，7樓至11樓是辦公室，12樓是餐廳，並未規劃住家。不過，所有權人自行將變更使用，隔成住家出租，有不少投資客接手。

值得一提是，「城中城」在1999年也曾發生火警，所幸無人傷亡。高雄市建管處表示，待火場搜救結束，將委由建築、土木結構技師等公會進場進行結構安全鑑定，若有立即性危險，市府將強制拆除，但若無立即性危險，經評估後，修繕補強仍可使用，就會要求所有權人負起修繕責任。