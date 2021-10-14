高雄城中城大火｜死傷枕藉雲梯變「接體車」　地面醫護擔架排隊

台灣高雄鹽埕城中城10月14日凌晨發生大火，不幸罹難人數持續攀升，警消逐層一一破門搜索，希望能救出生還者，但遺憾的是，從早上到下午，一具具遺體被運出，雲梯車變成「接體車」，地面醫護人員也推著擔架排隊待命，將明顯死亡的住戶送往市立殯儀館，大家的心情都相當沉重。



城中城凌晨惡火，至少已造成46人不幸身亡，該棟大樓為住商混和，7樓以上為住宅，也因此成為此次傷亡最為嚴重的地區，但也由於該棟住戶多為身心障礙、獨居老人等行動不便的弱勢族群，大部分難在第一時間緊急逃出，也讓消防局長李清秀不諱言傷亡恐比預期更多，命危人數恐超過40人。

拯救人員在現場的搜救狀況（按圖了解）：

火警截至目前已超過12小時，隨著救援作業的進行，警消破門進入屋內搜索，發現受困在屋內的住戶，但多數均已失去意識，明顯死亡，消防人員一一將遺體包好後，再透過2部雲梯車合力將受困民眾送至地面，交由現場醫師進行檢傷分類，若被判斷為死亡患者，會再以屍袋妥善裝好，轉送至殯儀館。

根據最新消息指出，消防人員已完成7至10樓的逐層搜索，目前仍有11樓上有10戶待救，而原本應救人離開火場的雲梯車，如今卻成為「接體車」，而在下方的醫護人員再排好一座座擔架，在雲梯車下方等待。慈濟等民間團體也在雲梯車的附近播起往生經，雙手合十，對著一具具運出被送往殯儀館的遺體鞠躬行禮，氣氛相當肅穆沉重。

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