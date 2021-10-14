高雄城中城大火｜大樓內部景象曝光　網友嘆「悲劇註定會發生」

台灣高雄市鹽埕區城中城10月14日凌晨發生大火，死傷人數不斷增加，警消人員仍持續搶救當中。該起事件引起各界關注，有內行網友發文沉痛表示，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，「今日的悲劇是注定會發生的」，更指出高雄還有類似的未爆彈。



有內行網友在PTT上發文表示，「我進入過該大樓無數次」。他指出，城中城大樓7到11樓本來就是套房，12樓有間廢棄餐廳，7樓以下依序是國宮戲院、城中城證券、城中城百貨、冰宮，因此嚴格來說，城中城並不存在「違法隔套」。

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網友表示，2017年後，7樓以下就屬於全然廢棄的狀態，國宮戲院上方有全棟的糞管經過，年久失修，讓這座近有200席座位的廢棄戲院長年浸泡在廢水裡，頂樓餐廳亦然，同樣浸泡在污水和廢棄物中，倒閉的證券公司堆積了大量易燃雜物，百貨公司被遊民佔據，多處都有焚燒痕跡，位於地下室的冰宮則是因為用鐵板封閉，情況不得而知。

網友指出，「7-11層的居民，就生活在這樣屎尿污水老鼠蟑螂橫行的地方」。他也感嘆，住戶是無限地上權，沒有土地持份，一窮二白什麼都沒有，這也讓都更可能性完全為0，除非市府將其判斷為危樓，斷水斷電，否則這些一無所有的住民還是一樣會回來住。

最後該名網友也列出高雄地區類似的未爆彈，不少鄉民也紛紛留言指出各縣市都有無法處理的大樓，潛藏危機，希望政府能早日介入、認真處理。

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