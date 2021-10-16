馬祖「綠光罩頂」遭大陸漁船包圍　美媒稱「另類魷魚遊戲」

美媒《華盛頓郵報》（The Washington Post）周五（15日）報道，台灣離島馬祖出現「綠色夜空」，並指出當地上演另一種「魷魚遊戲」，大量中國漁船包圍島嶼；美國智庫「2049計劃室」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）則在推特發文，認為內情不單純。



報道指出，黃昏後的馬祖海平面上，中國大陸漁船亮起無數盞綠色燈光，這是漁民用來吸引魷魚的燈，在過去四個月內，通常每晚都有數百艘大陸漁船在馬祖附近航行，靠近海峽中線北端，稱這是大陸對台灣出現新的侵犯方式。

中國大陸漁船近來大量出現在馬祖周遭補抓魷魚，使用的補魷燈數量龐大，在當地形成滿布的景觀。（Facebook@老田鬧着玩粉絲團）

報道稱，馬祖當地人諷刺地將大陸漁船的綠光稱為「馬祖極光」，連江縣政府官員指出，這些漁船主要來自福建省，過去兩年數量激增，今年最為嚴重，其部門在4月至9月間，沒收的大陸漁船漁用陷阱重量超過8噸。

連江縣副縣長王忠銘指出，這些綠色燈光與槍枝、大砲帶來的威脅不同，是心理上的壓力與不適感，「我們不喜歡綠燈，但我們能做什麼？」馬祖海巡隊則說，目前已在馬祖的南竿、北竿兩地全天候巡邏。

中國大陸漁船燈光引發馬祖居民、漁民不滿，「整個天空都是綠色的，太離譜了」，北竿58歲張姓漁民提到，在2019年他用魚竿上的鉛塊打中大陸漁民，對方竟丟石頭反擊，還有一次看到大陸漁民在電魚，他立刻開着船衝撞大陸漁船，「他們不應該在這裏」。

當地漁民亦表示，由於其他高價值漁獲供應下滑，愈來愈多人來捕捉新鮮魷魚。根據台灣官方數據，在福建註冊的四萬多艘漁船在2018年和2019年共撈捕逾52,000噸魷魚。大陸一名漁民表示，在今年6月到8月的魷魚旺季，一個晚上就能撈回180公斤左右的魷魚，而450公克的魷魚就能賣到近新台幣140元（約39港元）。

大陸國台辦則表示，中國主管機關在規範燈光捕魚上維持「嚴格要求」。

易思安表示，這可能是中國大陸在進行入侵演練。（Twitter@Ian Easton）

此外，美國智庫「2049計劃室」資深主任易思安（Ian Easton）在推特（Twitter）指出，台灣海峽中線北端，有大型、不尋常且激烈的活動，1000艘疑為中國的民兵船隻，在該處海域可能是在釣魚，也可能是在練習入侵行動。