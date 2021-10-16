美前國務卿指北京遙控「親中勢力」顛覆台政權　國民黨斥是陰謀論

曾於小布殊（George W. Bush）政府時代擔任美國國務卿的賴斯（Condoleezza Rice）周四（14日）參加英國智庫舉行的線上座談會，就台海情勢，她稱中國大陸採取遙控的方式操控台灣境內的「親中勢力」，並指稱9月份在台灣立法院爆發的衝突，就是受到外力鼓動，暗指國民黨就是「親中勢力」。國民黨主席朱立倫及黨團於周六（16日）駁斥賴斯的指控。



賴斯指稱台灣9月份立法院的議事杯葛，是大陸煽動台灣境內「親中勢力」所為。（Getty Image）

賴斯表示，中國大陸對付台灣就是比擬俄羅斯控制烏克蘭東部的做法，以遙控的方式操控台灣的「親中勢力」，在台灣境內進行各種擾亂活動，顛覆台灣政權。賴斯還意有所指的指出，9月份台灣立法院出現的衝突，就是大陸透過煽動「親中勢力」，讓台灣政府難以施政的案例。

對此，朱立倫表示，該場杯葛行動就是對蘇貞昌內閣防疫不力、疫苗欠缺表達不滿，跟任何政治議題都是無關的。他稱這是民進黨慣用「出口轉內銷」的技倆，讓台灣社會誤以為國際社會就是如此認定，並指責民進黨配合親綠媒體專搞這一套。

朱立倫也表示，綠營透過影響美國政界的重要人物，傳播錯誤訊息，並且給台灣的反對勢力貼上「親中賣台」的標籤，因此國民黨一定要回到華府，他表示已和美國的友人、共和黨籍的朋友、以及民進黨籍的好友保持緊密聯繫，讓大家了解實際情形。

朱立倫還說，國民黨現在重新回到國際、回到華府、回到世界，讓大家知道台灣民主的聲音，不是民進黨的一言堂，也不是民進黨蠻橫無能的施政，他還譏諷民進黨搞不好會說日前高雄大火是「阿共的陰謀」。

朱立倫駁斥賴斯說法，稱這是民進黨擅長的「出口轉內銷」手法。（國民黨提供）

國民黨團則稱，9月份對立法會議的杯葛，是要求蔡英文政府釐清台灣自5月份以來的疫情爆發真相，執政者必須為「3+11」的錯誤政策負責，與內政、外交、兩岸事務均無涉。

國民黨團駁斥賴斯的指責，稱將台灣境內政黨間因內政事務的朝野攻防，無限上綱的捲入中美對抗中，無助於中美關係和解，亦是對台灣境內政黨多元競爭方式及文化有所誤解。

國民黨團還主張，民主政治中，政黨於國會的議事發生對抗本就是常態，並舉例稱美國聯邦參議院在9月27日，就一項避免美國政府「關門」和暫停實施舉債上限的預算案進行程序性投票，就遭到共和黨籍參議員的否決，若民主黨無法及時提出替代方案，部份美國政府部門將無錢支應，將從10月1日起關門。國民黨團反問到，台灣政治領袖是否也能就美國國會的政黨議事攻防做出類似的不當解釋？國民黨團認為這是美國內政及政治運作常態，像賴斯那樣摻雜過多假設、陰謀論大可不必。

國民黨團也表示，過往國民黨執政時，民進黨籍立委也經常霸佔主席台，並使用暴力手段杯葛議事，類似案例不勝枚舉，質問境外政治人物是否也會認為有境外勢力在背後鼓動。國民黨團說，台灣政黨在台灣立法院的競爭作法相當多元，若賴斯願意多了解台灣立法院朝野抗爭的歷程，願意與其進行交換意見。