台網紅小玉製作換臉AV多時為何突被捕？ 網民瘋傳因動了這位女性

網紅「小玉」朱玉宸用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，1年多來大賺1100萬元（約307萬港元），有上百名公眾人物受害；不過，有許多網友也好奇，為何小玉最近才被抓，網路更掀起討論「小玉真正被抓的原因」。



昨（18日）傍晚網路論壇PTT有網友提出疑問：「小玉是不是動到不該動的人？」，他提到這類型的換臉謎片其實已經興盛一段時間，而小玉為何到現在才被抓，最後還附上總統蔡英文被換臉的影片。該篇文章發表不久就隨即刪除，但仍有不少網友持續討論。

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據《中國時報》，這部影片早已在LINE群組間流傳，影片並非不雅內容，而是將蔡英文的臉與年輕女性合成，影片中的「蔡英文」對著鏡頭擠眉弄眼，隨著臉部角度改變仍看得出些許破綻。

昨晚蔡英文也出面譴責科技犯罪，她在臉書上表示，政府將重新盤點法規，研擬推動修法工作。她也呼籲網路平台業者，多關心這類新型科技犯罪行為，強調「我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】