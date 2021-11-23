大S離婚丨與汪小菲2.8億財產如何分配？　傳S Hotel改名菲行商旅

11月22日，台灣藝人徐熙媛（大S）與大陸商人汪小菲宣布離婚，兩人共同發出聲明，證實和平解除婚姻關係，並已辦理相關手續。

有指大S在11月初便遞狀訴請與汪小菲離婚，雙方名下超過10億（新台幣，下同，折合約2.8億港元）的資產如何分配成為網民熱議的焦點之一。



北京國樽律師事務所夏陽陽表示，大陸法系中的財產分割分為「協議分割」和「訴訟分割」，在時間點上又存在婚內分割，離婚時分割和婚後分割，即婚後收入屬夫妻共同財產，不分你我。不過，原則上要根據是否有婚前協議或在購買後，夫妻是否有簽署特殊的財產分配方案為準。

至於離婚後的婚姻財產分配，依據《民法典》規定，男女雙方可約定婚姻關係存續期間，所得的財產及婚前財產歸各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。夫妻對婚姻關係存續期間所得的財產約定歸各自所有，夫或妻一方對外所負的債務，相對人知道該約定的，以夫或妻一方的個人財產清償。

此外，如果一方存在通過不法途徑侵害另一方財產的行為，包括隱藏、轉移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財產行為，在離婚時對該方可要求少分或不分夫妻共同財產。如果對方存在法律規定的重婚、有配偶者與他人同居、家暴、虐待等過錯行為時，法院在判決時會按照照顧子女、女方和無過錯方權益的原則，進行離婚財產分割。

除了通過分割夫妻共同財產，還有幾個部分規定可讓一方獲得一定的補償甚至賠償，包括撫育子女、照料老人和協助另一方工作而承擔更多義務的一方，可要求另一方給予補償；第二，離婚時一方生活困難，有負擔能力的另一方應當給予適當幫助；第三，離婚時無過錯方，有權請求過錯方損害賠償。

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昨日（22日），大S與汪小菲宣布離婚，並共同發出聲明，指未來兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，但未有提及財產分配。據台灣傳媒報道，大S在台北市信義區的黃金地段擁有2間豪宅，市值逾6億元（折合約1.68億港元）。

至於汪小菲花3.5億（折合約9800萬港元），以大S之名在台北市開設的酒店S Hotel，是以外資塞席爾商Asia Plus為名在台投資創立合尊酒店公司，資本額3億元（折合約8400萬港元），由汪小菲擔任董事長，母親張蘭及大S母親黃春梅擔任董事。目前，S Hotel仍以防疫旅館型態經營，有傳將改名為「菲行商旅」；2人對於相關股權如何分配已有共識，將完全回歸汪小菲創辦的北京合尊置產集團管理。