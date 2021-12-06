包括學校及KTV等　台灣24類場所工作人員將需打針後才可上班

隨新冠肺炎變異株陸續出現，台灣中央流行疫情指揮中心昨日（12月5日）宣布，將針對教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部四部會管理的多項場所，如學校、補習班、KTV、長照據點等的從業人員，強制要求接種滿兩劑疫苗才可上工，新制自明年1月1日上路。發言人莊人祥說，這些人員應盡快於今年12月17日前接種完畢，才能趕上明年新制上路和稽查。



莊人祥表示，針對教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部的部分業管場所，所有工作和從業人員皆應接種新冠肺炎疫苗兩劑且滿14天。復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費三日內抗原快篩、居家快篩或PCR檢驗陰性證明。

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莊人祥說，若工作人員曾為新冠肺炎確診個案，且持有三個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者，可暫免檢具新冠肺炎疫苗接種證明。但在首次服務前，仍應提供自費三日內PCR檢驗陰性證明，並應於解除隔離滿三個月後，儘速完整疫苗接種。

若經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明者，於首次服務前，應提供自費三日內PCR檢驗陰性證明，之後須每周自費篩檢一次，檢驗陰性後才能提供服務。

指揮中心明列的場所包括，教育部管理的高級中等以下學校及幼兒園、兒童課後照顧服務中心、社區大學、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館業、游泳池、高級中等以下學校表演藝術類團隊練習。

經濟部管理的錄影節目帶播映場所、電子遊戲場、資訊休閒營業場所、視聽歌唱場所、桌遊及麻將休閒館、歌廳、舞廳等八大場所、大型餐宴、婚宴場所、美容美體業、會議及展覽場館。

勞動部管理的職業訓練場所，以及衛福部管理的托嬰中心、多元預防社區式活動、社區型衛生福利機構、失智社區服務據點、親子館以及民俗調理業等。

莊人祥強調，為確保相關人員自明年1月1日起能符合規範，應儘速於12月17日前完整接種疫苗兩劑，各相關部會也會加強查核。

台灣衛生福利部疾病管制署：COVID-19 疫苗接種規定之防疫指引



教育部

(一)高級中等以下學校及幼兒園 110 學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引

(二)兒童課後照顧服務中心因應 COVID-19 防疫管理指引

(三)社區大學因應 COVID-19 防疫管理指引

(四)短期補習班因應 COVID-19 防疫管理指引

(五)樂齡學習中心因應 COVID-19 防疫管理指引

(六)競技及休閒運動場館業因應 COVID-19 防疫管理指引

(七)游泳池因應 COVID-19 防疫管理指引

(八)高級中等以下學校表演藝術類團隊練習因應 COVID-19 防疫注意事項



經濟部

(一)錄影節目帶播映場所防疫管理措施指引

(二)電子遊戲場營業場所防疫管理措施指引

(三)資訊休閒營業場所防疫管理措施指引

(四)視聽歌唱場所防疫管理措施指引

(五)桌遊、麻將休閒館營業場所防疫管理措施指引

(六)歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及其他類似場所(特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖)場所防疫管理措施指引

(七)大型餐宴、婚宴場所防疫管理措施指引

(八)美容美體業防疫管理措施建議指引

(九)會議及展覽場館防疫管理措施



勞動部

(一)職業訓練因應 COVID-19 防疫管理指引



衛生福利部

(一)托嬰中心因應 COVID-19 防疫管理指引

(二)衛生福利多元預防社區式活動因應 COVID-19 防疫管理指引

(三)衛生福利機構(社區型)COVID-19 防疫管理指引

(四)失智社區服務據點因應 COVID-19 防疫管理指引

(五)親子館(托育資源中心)因應 COVID-19 防疫管理指引

(六)民俗調理業因應 COVID-19 防疫管理指引



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