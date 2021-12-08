台前國安會秘書長蘇起：美估計共軍首波登台達2.8萬人　來不及救

台前國安會秘書長蘇起6日（周一）出席2021遠見高峰會時表示，中美對話是台灣維持和平的最後的希望；又指美國方面曾評估過，若台海爆發戰爭，共軍首波登台兵力可達2.8萬人，美國根本來不及救。



蘇起以「兩條狗搶一根骨頭」形容眼下美中台地緣政治的新格局。蘇起稱，「台灣變成了一根骨頭了，跟25年前完全不一樣，這骨頭還很高興，」蘇起描述稱，其中一條狗（美國）叫得很凶，但牙齒已經鬆了不太會咬；另外一條狗（中國大陸）不一樣，不太吠叫，但是它的咬力很強。

在這種新格局之中，蘇起判斷台海之間的發展路徑共有三條：台獨、維持現狀和統一。然而台獨沒有希望，統一又分「和統」和「武統」。

蘇起6日（周一）出席2021遠見高峰會時表示，中美對話是台灣維持和平的最後的希望。（影片截圖）

蘇起指，若以和統路徑而言，一種是兩岸對談，一種是中美對話。蘇起稱，「兩岸對談只要民進黨執政大概也不可能，所以現在和統只剩下一條路：美中對話。」蘇起強調，中美對話是台灣維持和平的最後的希望。

在台海戰爭是否可能爆發的問題上，蘇起指，「假如眼看著美中對話談不起來，眼看著共和黨要再回來執政，眼看著民進黨還要繼續連任的話，衝突的可能性就很高」。蘇起研判，中共在2024年之前，不會等到台灣老百姓再投票一次，再給民進黨更大的政治權力時再來因應。他認為「共產黨的作風已不一樣。」

蘇起又指，美國方面曾評估過，若台海爆發戰爭，共軍首波登台兵力可達2.8萬人，台海地區的實力已經傾斜，美國根本來不及救。

蘇起又分析稱，其實台灣跟美國的軍事合作是非常有限的，只有很小的地方而已，美國也沒有說替台灣打仗，台灣總統蔡英文跟美國的合作基本上是要維持支持者的士氣，對於大格局沒有幫助。