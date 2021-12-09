新北分屍案疑犯認弒父後伴屍8日再支解　供稱不滿母親長期遭家暴

台灣新北市永和區周三（8日）驚傳分屍命案，民眾於排水溝發現一具只剩下軀幹，頭顱與四肢都殘缺的浮屍，震驚全台。警方當日深夜拘捕84歲符姓死者的兒子，其供稱在家以棉被悶死父親並藏屍9天後，以利刃支解棄屍，而動機是他不滿父親長期家暴77歲的母親，才憤而弒父。



有民眾周三早上10點多在保平路292巷散步時，發現一具屍體漂浮在排水溝、被水底岩石卡住。其起初以為是模型，直到近距離觀察才發現是遭分屍的軀幹。警方趕抵打撈上岸，發現屍體沒有頭手腳，僅有軀幹，還穿著一條內褲。

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警方表示，在距離浮屍地點上游約600公尺，雙和街附近的一座小橋附近，發現有人疑拖着登機行李箱往水溝內傾倒可疑物品。經抽絲剝繭與過濾大量閉路電視畫面，警方鎖定死者54歲的兒子，晚上約10時多前往其位於雙和街的住處作拘捕。

警方進屋逮人時，屋內仍留有濃烈的屍臭味，而疑犯符男凌晨被以戒具上銬、戴上安全帽，拘提到永和警分局，期間面對媒體不發一語。

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據悉，符男已婚，與父母同住在該老舊公寓的6樓。他上月28日半夜在屋內悶死父親，之後直接將屍體放在家，如常生活，直到本月6日，即足足8日後才將屍體拉至頂樓分屍。他以工業美工刀、鋸齒狀利器將屍體支解成6塊，並於翌日凌晨以行李箱裝載後，在住家附近的排水溝橋梁邊棄屍，隨後若無其事地回家。

據符男供稱，他是不滿母親長期遭父親虐待，才決定作案，犯案工具連同屍體一起丟在溝內。警方透露，疑犯的母親近日都在家中，但她表示不知道發生何事，也不清楚兒子殺了丈夫。警方將進一步查證比對供詞、犯案動機與細節，並尋找凶器與頭顱、四肢等其他遺骸，以釐清完整的案情；全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署。