民主峰會｜台灣代表發言分享對抗數碼威權　呼籲效法「台灣模式」

美國一連兩天以視像形式召開民主峰會，當地時間12月10日的第二天峰會上，代表台灣出席的行政院政務委員唐鳳受邀分享如何對抗數碼威權。

唐鳳表示台灣連續三年被人權組織列為亞洲唯一開放地區，靠的就是信任人民、與民協力的「台灣模式」。



據《中央社》報道，唐鳳先以預錄影片方式發表「國家聲明」，與世界分享台灣成功的民主故事，其後出席由美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）主辦的分組討論場次，聚焦如何對抗數碼威權及肯定民主價值。

美國一連兩天以視像形式召開民主峰會。（美聯社）

唐鳳稱，要向各國傳達的主要訊息是不只要「為民服務」，更要「與民協力」。台灣被列為列為亞洲唯一開放地區，關鍵在於台灣的網絡是隨著民主化發展，對台灣人民來說，民主如同社會科技，要靠眾人共同努力才能強化。

唐鳳表示，台灣相信數碼民主若要興盛，需要有完全開放的環境、不受箝制的言論自由。2300萬台灣人民把網絡當成「民主空間」來使用，因此在台灣，不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息。

唐鳳指，民治是民主的初衷，面對疫情、假訊息等全球威脅，「台灣模式」向外界展現「公民・政府・私部門」夥伴關係能夠形塑數碼民主，相信人民能夠參與決策，不僅有助於發展創新解方，也能對世界做出貢獻。唐鳳更稱，希望世界效法台灣，投資公民科技來強化民主，「信不足焉，有不信焉」，呼籲民主政體要相信自己人民，並強調「Taiwan Can Help（台灣可以幫忙）」。