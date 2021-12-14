高雄檢驗所傳驗毒品出錯致數十人冤獄　地院：受害者可申請國賠

據中央社報道，台灣高醫大附設中和醫院檢驗醫學部毒物室，傳出自去年起將3級毒品誤判為2級毒品Pentylone，害許多人刑責加重坐冤獄。包括高雄、橋頭兩地檢署清查共38件相關案遭起訴案，誤判改判無罪者有12件，其餘仍在清查。



近年新興毒品興起，高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室遭爆自去年起將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致許多持有毒品案從無罪變有罪、有罪刑度增加等，甚至有人因此坐了冤獄。對此事件，高醫院方14日（周二）下午召開記者會說明。

高醫副院長黃尚志表示，毒物室並未誤判，高醫積極協助政府檢測不斷翻新的毒品，還主動告知警政和司法單位更新檢驗結果，同時受理複驗。（聯合報）

高醫副院長黃尚志表示，高醫毒物室去年1月起承接高雄市警局與屏東縣警局的「查獲微量毒品定性及定量委外檢驗勞務」，在招標案的檢驗能力說明已載明能檢測的毒品種類共73項，其中含有Pentylone第二級毒品，但不包含Eutylone這項檢測，這在當時並非公告的第三級毒品，強調「高醫並沒有所謂的『誤判』」。

地院：可申請國賠 目前未收到申請

高雄地方法院行政庭長楊國祥14日上午召開記者會表示，該院法官去年底受理一件毒品案時，被告為減輕持有毒品刑責，抗辯是持有3級而非2級毒品，結果驗尿報告也相符；但高醫化驗結果卻顯示為2級毒品，經送法務部法醫研究所複驗確認為3級毒品，高醫檢驗報告才被發現有誤。

他指出，因發現高醫是檢驗錯誤後來改判無罪案，自去年11月起到今年4月有11件，其他部分仍在清查。至於受刑人若因此坐冤獄申請國賠，楊國祥也說，目前仍未收到相關申請，依法可以請求國賠。

依台灣「毒品危害防制條例」規定，持有第2級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元（新台幣．下同）以下罰金；持有第3級毒品純質淨重5公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。