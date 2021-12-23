李靚蕾未公開人妻「宏女郎」真身　內行網民：有4大高手考量

李靚蕾連續5天爆料毀滅王力宏，牽扯出By2、徐若瑄、16歲小師妹等人，「宏女郎」連環爆。李靚蕾昨（21）日技高一籌，發文替黑人陳建州、范范范瑋琪澄清，間接「刪除法」證實人妻是誰。對此，就有網友好奇李靚蕾為何不敢直接揪出人妻身分，釣出內行人分享4大神解析。



李靚蕾首度長文爆料時，起底王力宏與人妻有染，甚至寫下「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，與徐若瑄9月替王力宏接風不謀而合，讓外界瘋狂猜測那名人妻就是徐若瑄。

網民不解李靚蕾為何沒公開人妻身分，以及徐若瑄在Facebook上的回應：

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雖然李靚蕾沒有直接證實該名人妻身分，卻在昨日丟下震撼彈，發文「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，透過「刪除法」暗示，被網友大讚高招。

有網友在PTT以「蕾為啥不明示攻擊那個已婚女」為題發問，李靜蕾是因為沒有證據，還是想留情面，或者爆料後不足以毀掉人妻，所以才遲遲不直接抖出人妻身分，「何不直接爆已婚女是誰？畢竟婚後還敢跟我老公約，不是對正宮的一個大挑釁嗎？」

此文曝光後，立刻釣出內行人分析留言4大原因，包括一、已拿到想要的，見好就收，「錢拿到了，除非之後王毀約再爆料」、「因為她要的是錢跟房子，把戰場開太大反而模糊焦點」；二﹐再爆料有失格局，容易變成潑婦罵街，「會在這種時候把所有女生底細都翻出來，才顯得格局低，才叫輸好嗎」、「點到為止格局才大」。

三、底牌要留在手裡，等絕佳機會亮出，「底牌太早掀拿不到價值」、「不要把底牌都亮光啊，有些留著過一段時間如果王還是不厚道，就再拿出來」；四、約炮證據不足，「應是只有已婚女婚前的約炮證據，已婚後她只寫曖昧撒嬌勾引」、「證據薄弱才不敢直接嗆，掰吐（By2）就是證據夠又白目說要報警才出事」。

事實上，面對外界諸多揣測，徐若瑄兩度發聲明，強調自己未私約過王力宏，「我絕對沒有踰矩對不起我先生！」她今（22）日不忍了，再度在臉書發文捍衛清白，這次事件已經嚴重影響到她的家人，承受毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷，「我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。」

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