空手道亞錦賽｜繼本港5選手染兩大變種　台灣11名團員返台也確診

新冠肺炎疫情，台灣周日（26日）新增1宗本土個案，及23宗境外輸入個案，中央流行疫情指揮中心表示，輸入個案中有11宗是自哈薩克返台的空手道代表團成員，該團一共有22人。

據此前報道，本港衛生防護中心24日公布，23日有5名香港空手道運動員乘搭KE607航班，從哈薩克經韓國抵港後確診，其中4人感染N501Y（Omicron）及T478K（Delta）變種病毒株。



中央社報道，台灣26日新增境外輸入23宗病例，創今年單日輸入量新高，個案送集中檢疫所採檢確診，將基因定序。其他輸入個案分別自美國、喀麥隆及南非入境。

（中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增的23宗境外輸入個案中，多達11宗是為赴哈薩克參加空手道賽事的台灣籍民眾。該空手道團隊共22人，於12月24日入境台灣，安排於集中檢疫所完成14天檢疫，檢疫所首次採檢就有11人為陽性個案，後續將進行基因定序，釐清感染病毒株。

他指出，空手道屬於近距離接觸運動項目，在賽場上較難做好防護措施，屬於染疫高風險運動。同樣賽事的國際運動員，除了台灣國手返台確診消息外，還有發現香港的空手道運動員也出現確診者。

而本港參賽運動員劉知名在確診後也向傳媒表示，此次亞錦賽大會防疫做得較差，不少其他比賽都要求運動員參賽前24小時內檢測，但亞錦賽安排所有運動員在首日檢測，到第3日比賽時，3日前檢測結果仍有效。他觀察到當地不少人都沒有戴口罩，包括為他清潔房間的酒店職員，場館內也有一半運動員和教練沒戴口罩，且獎牌戰時場內有數百人，懷疑是當地民眾觀賽。