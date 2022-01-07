北京「制裁」立陶宛正收得成效

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月3日在與布加勒斯特九國（B9）的外長通話時，重申美國對跨大西洋安全堅定不移的承諾，重點強調面對中國對立陶宛不斷升級的「政治壓力和經濟脅迫」，他們與立陶宛團結一致。



這是布林肯繼去（2021）年12月21日與立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）通話強調美國支持受到中國「經濟脅迫」的立陶宛後，再一次透過外交形式表達對立陶宛「反中」的力挺。台灣方面也「大方」收購遭中國拒收的2萬瓶立陶宛蘭姆酒，以彰顯「以酒會友」的熱情，台灣社會甚以一樁美談詮釋這起事件。

斯洛伐克外交部長科爾喬克（Ivan Korčok）在布林肯結束與布加勒斯特九國（B9）集團外長通話後，於推特發表將持續與美國同一陣線的立場（Twitter@ IvanKorcok）

然而，很長一段時間向好的立陶宛與台灣關係，在立陶宛現任與前任總統近日相繼發表「逆風」說法後，立陶宛內部的「台灣共識」儼然也非鐵板一塊。

據波羅的海通訊社報道，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）1月4日接受媒體採訪，首度就立陶宛與中國關係急速惡化發表看法，稱「台灣在立陶宛設立代表處沒有錯，但立陶宛政府允許台灣以『台灣』名稱在該國設立『駐立陶宛台灣代表處』是個錯誤」，「相信這個名稱激出了火花，現在我們得處理這個後果」。

立陶宛總統瑙塞達曾表示，立陶宛是主權獨立國家，有權與任何國家創建經濟文化關係，但也希望中國改變召回大使的決定。（Twitter@ Gitanas Nausėda）

無獨有偶，高齡95歲的立陶宛前總統阿達姆庫斯（Valdas Adamkus）也針對台灣議題發表最新意見，認為支持或承認台灣應該是政府與議會協調一致的看法，而且承認台灣的事情，應該是大國的事，不是小國來帶頭，立陶宛不需要成為世界應該怎麼做的榜樣」。阿達姆庫斯指出，立陶宛惡化與中國關係帶來巨大損失，根本沒有必要。

客觀來說，瑙塞達與阿達姆庫斯的見解並非什麼警世之言，同樣的道理聽在諸如日本、韓國與東盟國家耳裏，早就是處理錯綜複雜的美中關係與回應台灣問題的基本道理。

立陶宛讓台灣在其首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的機構，令北京當局大感不滿。（新華社）

就當地最新民調顯示，現任總統瑙塞達的支持度達52.5%，勇冠立國其他政治人物，而戮力反中的現任總理希莫尼特的支持度僅有30.5%，挺台聲量尤其突出的立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）的支持率也從2021年11月的21%下降至2021年12月的15.3%，這些民調變化除了反映國內因素，同時若干程度表現了立陶宛社會對於政府外交政策的不滿——尤其立陶宛企業直接蒙受來自北京的技術性經濟制裁，後見之明，北京的反制措施確實取得了一定的效果。