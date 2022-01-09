台灣夫婦住汽車旅館　丈夫叫妻起身不果「以為她賴床」竟伴屍整日

原住民夫妻余男及江女二人，從台東北上打工，本月6日登記進住新北市一間摩鐵（汽車旅館），預定9日退房，余男今早曾叫妻子起床未成，以為她賴床，事隔近6小時，下午4時許發現妻子竟無呼吸，且浮現屍斑，急忙叫旅館服務人員報警，經送醫急救仍宣告死亡，確實死亡原因有待檢警進一步調查釐清。



新北市消防局8日下午4時20多分獲報，新店區一間汽車旅館有急病救護，救護人員到場，發現29歲江女已無呼吸心跳，急忙送往新店耕莘醫院，經急救仍宣告不治。

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警方派封鎖現場進行調查，據死者丈夫余姓男子（31歲）向警方表示，本月初從台東北上來打工，與懷孕一個多月的妻子，於6日進住新店的汽車旅館，預計住到9日退房。

據了解，江女因鼠蹊部有破皮，昨晚睡前因剛擦藥，未穿褲子就上床，8日上午10時許，余男曾叫妻子起床，但妻子沒反應，以為她還在賴床，並不以為意，直到下午4時再次叫她，才發現已無呼吸，且浮現屍斑，嚇得打電話請旅館服務生報警叫救護車。

由於死者身上無明顯外傷，確實死因不明，警方已報請檢察官相驗，要進一步確認實死亡原因。

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