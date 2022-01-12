台軍F-16V戰機訓練時墮海　漏夜搜尋無果機師生死未卜

台軍空軍上尉飛官陳奕周二（11日）駕駛F-16V單座戰機，在嘉義縣鰲鼓溼地北堤進行炸射訓練時疑似墜海後失蹤。軍方隨即動員陸海空軍漏夜搜尋，截至周三（12日）上午為止仍未尋獲。



涉事F-16V戰機光點雷達周二下午3時25分於嘉義東石外海消失。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，陳奕當時駕駛的戰機，光點雷達在下午3時25分於嘉義東石外海消失。台灣國防部隨即出動兩架搜救直升機搜救，並請海巡署艦艇海面搜救、警察及消防人員岸際搜救，空勤總隊搜救機侯令起飛。及至晚上後，空軍再派出C-130運輸機，徹夜以5分鐘頻率不間斷投擲照明彈。同時，空軍救護直升機也是持續不斷盤旋，將整個海面照得明亮無比。

另一方面，空軍司令部督察長柳惠千提到，戰機當時是在執行20度大角度投彈、攜帶照相槍進行「照準」科目。但事發當時友機全程目擊，戰機是呈現大角度向下高速墮海，飛行員沒有跳傘。柳惠千又稱，飛行員全程按住無線電麥克風通話鍵，導致空地都無法截收其發話，這點很不正常。

據此前消息，由於台灣向美國採購的F-16戰機已經老舊，在美國同意之下，台灣把141架F-16A/B型戰機陸續送往美國進場改裝升級，升級之後的戰機稱為F-16V。失事戰機隸屬台灣空軍第四聯隊，就是去年11月18日第一批在美國改裝完成後送回台灣的F-16V。升級項目包括換裝主動電子掃描數組雷達，可以同時執行搜索、追蹤，並鎖定多個目標；另外也改裝新式作戰計算機、座艙儀表、頭盔瞄準系統及電戰莢艙等，可掛載最新型響尾蛇飛彈，戰力大幅提升。