兩岸春節不加開航班　國台辦：積極協助台商台胞返鄉過年

春節將至，據台媒報道，受兩岸因疫情入境隔離政策嚴格影響，春節期間，台灣航空公司兩岸班機都尚未飛滿，與去（2021）年一樣，將不加開班機疏運旅客，是兩岸飛航春節加班機11年來，第二次未加班開。

日前兩岸皆爆發新一波疫情，部分台商選擇留在大陸過年。而大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日在記者會上則提到，將盡最大努力為台商台胞返鄉過年提供積極協助。



兩岸春節航班今年是第二年不加開班次。（視覺中國）

朱鳳蓮說，春節對兩岸中國人來說是最隆重的傳統佳節，是闔家團圓、喜迎新春的日子。統籌考慮疫情防控和台胞返鄉需求，大陸盡最大努力為台商台胞返鄉過年提供積極協助。

朱鳳蓮提到，各地台辦根據疫情防控相關要求，協助當地台胞台企做好安排，落實好防疫措施，尤其在施打疫苗方面做到「應接盡接」；此外，她也要求各地台辦以多種形式走訪慰問台胞台企，深入了解他們的具體需求，幫助他們解決實際問題，讓有意願返台的台胞台商安心返台，不返台的台胞台商安心在大陸過年。

台媒《經濟日報》報道，台灣交通部官員證實，近期確實從中國大陸返台的台商有增多，但正班機已足夠疏運旅客，在沒有增班的需求下，今年春節兩岸和去年一樣不必開加班機。

報道指出，大陸台商認為往返兩岸隔離檢疫需時一個多月，且兩岸僅開放北京、上海、廈門、成都等四個可載客航點，其他省市要轉搭航班或高鐵，如果不是因為兩年未返台逾期將遭除籍，很多人春節時沒有打算回台灣。

《旺報》1月7日則指出陝西西安因疫情交通停擺，許多西安台商只能就地過年，即使當地現在疫情已經和緩，但飛機航班和高鐵班次恢復正常運作時間，尚待官方公布。許多原訂返台過年的台商只能取消機票、退訂防疫旅館，留在西安就地過年。