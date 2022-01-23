出席蔣經國文化園區開幕式　蔡英文：他反共保台是台灣共識

台北市「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」1月21日開幕，台灣總統蔡英文親自出席，致詞時特別強調蔣經國「反共」，並引述蔣經國曾說過的話表示，中華民國到今天所以能夠生存，主要是因為在世界堅決反共，不與任何共黨妥協。

蔡英文說，蔣經國主政期間面臨的兩岸外交戰，依然是當前面對各種變局的重要參考，「蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識。更是我們共同的特點」。



台灣「國軍退除役官兵輔導委員會」日前在蔣經國逝世34周年時舉辦音樂會，並定調蔣經國路線就是「反共、革新、保台」。1月22日，台北市府和蔣經國國際學術交流基金會興建的「經國七海文化園區」開幕，蔡英文、前總統馬英九、前副總統連戰、台北市長柯文哲、前台北市長郝龍斌、國民黨主席朱立倫、親民黨主席宋楚瑜、蔣經國嫡長孫蔣友松、國民黨立委蔣萬安等人都現身會場，朝野罕見同框。

蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復致詞時就有感而發地說，從政府遷台迄今，被問到哪一位對國家貢獻最大的時候，各種民調都顯示蔣經國都排在第一，而且遙遙領先其他幾位前任總統。

蔡英文致詞表示，蔣經國主政期間，面對的兩岸、外交挑戰，依然是當前面對各種變局的重要參考。當時面對兩岸軍事對抗的緊張情勢，及中共當局對台灣的政治圖謀時，蔣經國曾說「我們中華民國到今天所以能生存，有前途，有希望，有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共、不與任何共黨妥協的精神堡壘」。

蔡英文說，今天兩岸關係的時空環境雖有很大改變，面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，「蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識，更是我們共同的特點」。

蔡英文指，希望透過蔣經國圖書館提供的資料，讓台灣更深入了解及做更公正的評價，這有助於化解社會的分歧。否則在台灣，蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國，「有人記得他帶來的經濟發展與安全感，而另外有些人，則記得他代表的威權體制」。

蘇貞昌對蔡英文演講表態，強調「台灣的民主不是獨裁者威權的恩賜」。（資料圖片／行政院提供）

蘇貞昌：莫忘獨裁者過往的滿手血腥

這席發言卻也讓民進黨新潮流大老、前立委段宜康不滿，痛批「莫名其妙」。另外，政黨台灣基進當日也表達嚴正反對，表示民進黨和過去相比，對蔣經國的態度巨變，呼籲蔡英文要團結台灣、化解分歧，不是擁抱過去的黨國神話。

對於蔡英文上述說法，行政院長蘇貞昌周日（23日）受訪時回應，台灣的民主不是獨裁者威權的恩賜，也不會因獨裁者晚年的慈目，就忘了過往的滿手血腥。他指蔡當日出席該活動，是以其總統高度，而希望能夠團結族群、團結保台。

蘇貞昌說，蔡和他所領導的政府，會繼續努力促進轉型正義的工作，因為促轉正義正是要讓過往受威權迫害、冤枉的案子，給予平反，當年的不公不義，讓當事人能夠獲得正義跟補償。政府也已經通過相關的法案，希望立法院也快點通過，給相關受迫害的人，能夠早一點得到一點彌補。

藍議員：國民黨長期主張獲認同

國民黨台北市議員徐巧芯則在Facebook發文說，身為國民黨員樂見蔡英文此番講話，「沒有甚麼誰搶誰的問題」，蔣經國曾經是國民黨籍的總統，對國民黨而言，自然越多人肯定越好，這也代表國民黨長期的主張跟想法得到了跨黨派的認同。

但徐巧芯話鋒一轉，指「今天以反共之名肯定小蔣，明日可能也會以反共之名肯定抗共更有經驗的老蔣，誰知道呢」。她續指，政黨的存在除了執政以外，更重要的就是理念和主張的推廣，國民黨現在沒有取得執政，但國民黨在乎的中華民國以及蔣經國的貢獻，能夠被現在的被執政者肯定，也是取得了某種程度的成就。

她說，既然民進黨主席都肯定蔣經國貢獻，也希望民進黨的成員們可以跟上，不要再以政治鬥爭的角度看待歷史。本來從政就要有廣闊的心胸，無論是國民黨對中華民國的認同，或者對蔣經國的肯定，都很歡迎民進黨一起尋求共識。