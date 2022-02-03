中華台北運動員著大陸隊服拍片惹議　黃郁婷：運動屆無國籍之分

代表中華台北隊出征北京2022年冬奧會的，速度滑冰運動員黃郁婷，近日在個人社交平台發布身著中國國家隊隊服的影片，引發爭議。

對此，黃郁婷周三（2日）回應稱，目前已將影片移除，「在運動屆裡，我們沒有國籍之分。」



中華台北隊度滑冰運動員黃郁婷，近日在個人社交平台發布身著中國國家隊隊服的影片。（Instagram）

黃郁婷近日在個人Instagram賬號中，發布了一條自己身著紅黑相間、胸前印有五星紅旗的中國國家隊隊服的影片，旋即引發不少台灣民眾的熱議。

對此，黃郁婷在Facebook發文回應指，已將影片移除，「因為實在太多沒必要的留言私訊！」她又說，「運動歸運動，在運動屆裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友！」

黃郁婷表示，她不想模糊焦點，「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油！雖然冬季運動在台灣很不熱門，但還是有其他中華隊的選手參賽，大家不要忘記去替他們加油！我相信他們也會很感激你們的支持的。」

網民Facebook評論：

「你加入中國籍我會替你加油喔」。



「明知道這是非常敏感的話題，還去觸碰」。



「比完賽記得取消回程機票喔～ 祝福在對岸發展好運」。



「如果今天有南韓選手穿日本代表隊的衣服練習，看看南韓國內會不會炸鍋」。



「請問妳用誰的資源成就自己？別忘了…是臺灣人民的納稅錢！」。



黃郁婷。（台灣體育署）

此外，對於中國國家隊隊服的來源，黃郁婷亦解釋到是大陸國家隊運動員送的，「我們幾年前一起在德國訓練冰刀，後來她回中國我去美國，今年好不容易又相見，她送給我的禮物！就這樣！」，而對於有網友評論「不然你拿中華隊的給中國朋友穿穿看」，黃郁婷則回復到「可是我只有一件，沒辦法給他們，給了我就沒有比賽服比賽了。」