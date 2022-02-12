被連按喇叭3個路口　台男理智線斷裂怒罵　網友卻力勸小心點？

開車遇到三寶，容易讓人火氣大，尤其被按喇叭，恐導致駕駛不悅，進而爆發衝突。日前一名台灣網友表示，他在開車時被後方駕駛連按三個路口的喇叭，因此飆罵對方「三字經」，網友看完提醒他「如果行車紀錄器有錄到音，可能要賠上年終獎金」。
一名網友在ptt發文指出，日前他騎車上路時，被後方汽車無來由的連按3個路口的喇叭，他終於等到一個路口，拍對方車窗問「按喇叭的原因」，沒想到對方口齒不清的抱怨「一直擋在我前面」。
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看到對方露出拒絕溝通的表情，原PO突然理智線斷裂，怒罵國罵（髒話）要求對方下車，接著他開始拉駕駛的車門，想要把駕駛拉出車外理論，還不斷拍打車窗，直到駕駛發現原PO在拉車門時，力氣似乎很大，駕駛才開始「關上車窗，變回遵守號誌的駕駛人」，事後原PO仍氣不過，連續拍了對方兩個紅綠燈的車窗，並從後方不斷按喇叭。
文章曝光後，許多人建議他「你的命比較值錢，不要跟他計較」，還有人提醒「如果他記錄器有錄到音，你準備要賠年終了」、「國罵可以告喔，下次注意一點」。
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