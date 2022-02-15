台灣高端疫苗獲巴拉圭緊急使用授權　中和抗體效價達AZ疫苗3.7倍

台灣傳媒報道，台灣本地製造的高端新冠肺炎疫苗在巴拉圭執行之第三期臨床試驗，已完成期中分析解盲，數據顯示疫苗安全耐受性良好，且中和抗體效價達對照組阿斯利康疫苗（AZ疫苗）之3.7倍，通過試驗設定之優越性基準（superiority）。

報道並引述高端公司指出，巴拉圭藥政法規主管機關DINAVISA，已同步於2022年2月14日核定高端新冠疫苗在巴拉圭之緊急使用授權（EUA）。



據報道，高端疫苗在巴拉圭執行之第三期臨床試驗（NCT05011526），是與巴拉圭亞松森大學醫學院合作，採雙盲隨機分配，進行高端新冠疫苗與AZ疫苗的比較。此項試驗總計在巴拉圭收納1128名受試者，並有934名受試者完成兩劑疫苗接種。

台灣總統蔡英文早前已接種3劑高端疫苗。（聯合新聞網）

期中分析解盲在安全性評估部分，疫苗之安全耐受性良好，無疫苗相關之嚴重不良事件通報，且在系統性不良反應方面，受試者發燒比例小於1%，與其在台灣所執行之擴大二期試驗數據相當。在免疫生成性數據評估部分，排除自然感染後，高端組受試者之中和抗體效價比AZ組高出3.7倍，達疫苗優越性之基準。同時，中和抗體效價倍數比值與台灣之數據一致，顯示中南美洲人種免疫生成性無差異性。

另一方面，對於高端疫苗的最新情況，台灣中央流物疫情指揮中心陳時中在周二（15）下午表示，高端疫苗在巴拉圭獲得的EUA，與台灣同樣採取免疫橋接做法，實驗結果也與在台灣進行的結果雷同，代表其在不同國家試驗都能維持很高的一致性，相信未來會得到更多國家的認同。

陳時中又透露，台灣與高端公司簽署的採購量約有500萬劑，扣除已使用的近200萬劑，政府手中還有300萬劑，一方面會提供台灣使用，另一方面也將規劃進行人道救援。