台教育部外公外婆加註「祖父祖母」　立委：不再性別歧視內外有別

台灣時代力量立委王婉諭日前在Facebook表示，教育部線上國語辭典有性別歧視問題，經要求改善後，已得到教育部回覆，如外祖父、外祖母、外公、外婆等，調整過後加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，不用再有內外之分。

對此，有國文老師表示「何時使用哪種稱謂，民眾還是可以自行斟酌」。



王婉諭指出，去年10月她曾指出教育部線上國語辭典有性別歧視問題，像是「男不男，女不女」，在字典中被解釋為言行舉止、裝扮和生理性別不合，多含貶義；「家庭主夫」，則是戲稱取代原家庭主婦責任的男性。此外，還有「賣淫」、「花痴」、「老處女」、「潑辣貨」、「發騷」等，解釋中都載明多指女性，或是多含貶義。

立委王婉諭表示，這項加註有助改善性別歧視。（王婉諭Facebook）

王婉諭說，經質詢時要求教育部改善，部長也承諾會請專業的團隊做合適調整，不久前，接獲教育部回覆，將建立「常態檢修」性別平等議題內容機制，「定期檢視」是否含有性別歧視、偏見意涵的字眼，盡速完成性平內容詞條的全面檢修。

王婉諭舉例，調整過後的詞句，包括外祖父、外祖母、外公、外婆等，原在辭典中都是「對媽媽的父母親」的稱謂，如今調整過後加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」；祖父祖母不只是對「父親的父母親」，也同樣也能是「母親的父母親」；教育部的辭典中主動向孩子們說明，不論是爸爸的爸媽，還是媽媽的爸媽，「如今都可以不用再有內外之分，都是阿公阿嬤、祖父祖母了！」，指這樣的改變，也更加符合生活樣態。

入口網站調查「你是否同意教育部國語辭典將外公外婆改為祖父祖母？」。（Yahoo截圖）

入口網站「Yahoo」發表網絡調查投票，題目為「你是否同意教育部國語辭典將外公外婆改為祖父祖母？」，截至2月16日下午1時，投「反對，習慣用語不涉及歧視」者達到6552票（93%），投「同意，祖父母不需分內外」者有459票（7%）。

支持者表示：「都可以冠母姓了，不該分內外」、「合世界潮流」、「同意，媽媽的父母不是外人」反對者則說：「多此一舉」、「這也是祖先文化的傳承！」、「已經習慣這樣區分了，為何要改？」

對此，國文老師沈約解釋，口語上可以有很多種稱謂，都叫阿公阿嬤當然很親切，不過外公、外婆、外祖父、外祖母比較偏書面形式的用法，至於何時使用哪種稱謂，民眾還是可以自行斟酌。