俄羅斯與烏克蘭的戰爭衝突爆發，此前中國外交部長王毅日前於慕尼黑安全會議一席「各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重維護，烏克蘭也不例外」，被部份分析視為「聲援」舉措，認為烏東情勢發展令中國立場尷尬。

然而，外界不應忽視的還有王毅的補充，其稱「如果有人在此問題上質疑中方的態度，那就是別有用心的炒作，也是對中方立場的歪曲」。事實上，就政治現實而論，北京不會輕易承認俄羅斯侵犯了烏克蘭的主權和領土完整，但也不會直接支持俄羅斯關於烏克蘭東部獨立的說法。

面對西方、尤其台灣內部藉機炒作「烏克蘭之鑑」以反射台灣安全問題，中國大陸官媒環球時報前總編胡錫進發文回應，喊話要中國人「清醒」，試圖為被認為「左右為難」的北京尋找新的解釋。

中國外交部發言人汪文斌回應媒體提問俄烏與兩岸可比性問題，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則，中國人民有堅強決心、堅定意志、強大能力捍衛國家主權和領土完整。（中國外交部）

胡錫進在微博發文表示，美國現在很強調維護烏克蘭的國家主權和領土完整，但是他想請中國人清醒，華盛頓是絕不會以同樣態度支持中國的國家主權和領土完整。「他們會把台灣當烏克蘭，而不會把台灣當成頓涅茨克。他們會繼續在新疆香港問題上侵蝕中國的國家主權。台灣就很興奮，宣揚它就是烏克蘭，拒絕把自己套成頓涅茨克」。

「現在輿論洶湧，美國和西方的聲音很強，公理和他們選擇性的雙標使用混雜在一起」，「烏克蘭實際成為了美國咄咄逼人政策和俄羅斯與其角力的犧牲品」，胡錫進強調，「我們主張國家主權和領土完整，但這需是以中國國家利益為中心的外交實踐，而不能被美國這樣的流氓機會主義地用來設置針對我們的陷阱。讓我們支持中國專業的外交團隊駕馭當前複雜局面，維持應有的平衡，同時警惕別有用心者幫着美國花言巧語帶節奏。」

2022年2月16日，傳聞俄軍入侵烏克蘭那天，烏克蘭軍隊在烏克蘭敖得薩為慶祝國家團結日合照留念。（AP）

綜觀胡錫進的發言，其重點有三：在各方皆有立場與圖謀下，台灣會是烏克蘭還是頓涅茨克？面對烏東情勢發展，以中國國家利益為中心的外交實踐當如何詮釋？以及美國藉此局勢或為中國設下什麼陷阱、帶起怎樣的節奏？

自俄羅斯收歸克里米亞之後，「烏克蘭之鑑」會否成為台灣官民多年來移情套用在台灣身上、致成一套自我實現的預言，類似的警告與比擬敍事從來沒有短缺過，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）此回大動作調兵於烏東邊界、甚而外交承認烏東兩個分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）與盧幹斯克（Luhansk）為獨立國家，並下令俄軍在兩地執行維和任務之前，台灣動輒「自我烏克蘭化」的討論，尚有「今日烏克蘭、明日台灣」，以及突出歐亞格局殊異，台灣斷不會是烏克蘭等二極辯論。

回到「烏克蘭之鑑」延伸兩岸關係的問題上，所謂「台灣會是烏克蘭還是頓涅茨克」的是非曲直，相信將延續各方言各方誌的論調，胡錫進直指以美國為首的「疑中」西方國家皆會將台灣置於烏克蘭之境，甚而連台灣都會以捍衛主權與領土完整為由，傾心懷抱烏克蘭人設，此言不假，尤其在中俄兩國近年關係日上，莫斯科同北京團伙成西方威脅的預言氾濫多時，如此導演自然最輕易引得閲聽入戲。

2022年2月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克裏姆林宮簽署了一份文件，承認烏克蘭東部分離主義地區的獨立。（AP）

但是，烏克蘭終究是受國際承認的主權獨立國家，這一點國際現實並無疑義，因此英國、加拿大紛紛對俄祭出制裁，美法兩國則直接取消與俄國外長的會談以示不滿；類似的意義也反映在中國外交部的聲明當中，諸如在中國外交部記者會上，有媒體提問「俄羅斯堅稱烏克蘭並非獨立國家，而中方堅稱台灣是中國的一部分。兩者是否有相似之處？」中國外交部發言人汪文斌回應「有堅強決心、堅定意志、強大能力捍衛國家主權和領土完整」。雖未同西方認定俄羅斯侵犯烏克蘭主權和領土完整，也沒有說俄羅斯違反聯合國憲章和國際準則，但也間接重申其向來支持並捍衛國家主權與領土完整的立場。

反觀兩岸關係下的台灣問題，在遙不可及也缺乏現實意義的台獨未實現之前，台灣的國際定位並不如台灣傳統獨派倡議不死的「地位未定」，而是中國內戰的延續，於焉有了聯合國2758號決議之一中合法政府代表權的轉移，以及成為國際普適規則的「一中原則」受包含西方在內的國家遵從。毫無意外地，台灣在俄烏衝突為鏡之下，自然嚮往成為東方的烏克蘭，而非頓涅茨克或盧幹斯克，考量台灣在過去這些年來，始終訴求以主權獨立挑戰一中原則、迂迴台獨，況且以俄羅斯欺壓烏克蘭為參照敍事，相當符合台灣亟欲形塑北京是惡霸的人設，以好顧影自憐。

俄媒2月21日引述俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱，俄羅斯總統普丁（左）和法國總統馬克龍（右）21日凌晨就烏克蘭問題又進行了一次電話交談，討論了烏克蘭局勢問題。圖為2019年8月19日，馬克龍與普丁在位於南法佈雷岡松堡會面。（AP）

但橫亙在俄烏之間並不存在一俄原則的問題，這是台灣以主權自比自持的最主要障礙，退萬步言，台灣縱然不願「降格」類比頓涅茨克，但身為主權國家的烏克蘭尚已如此，台灣在場外頻敲邊鼓欲得西方注目，虛張聲勢不過是壯一狀自己的膽，條件處境並沒有一處足以優於烏克蘭。

說穿了，這本就無關台海局勢解決之鑰，更具體言之，台灣滿心寄望西方撐場主權獨立，卻忘了自己受限一中原則，主權伸張只得「技不如人」、成事不足，但壞的一面，收穫唇亡齒寒的警醒，台灣倒是敗事有餘。這不是對於烏克蘭與台灣處境判斷的雙標，而是現實如此。俄烏事態反映的依舊是大國政治關係的博奕，無關台灣在其中如何吹毛求疵，美國如何藉此局勢為中國設下陷阱、帶起節奏，又北京如何在過程之中維護中俄關系，同時折衝中國與各方利益、善理大國責任，西方又是如何拆招，這些才是台灣當靜觀其變的發展，而非徒呼負負，只言自求多福，卻放縱自己繼續在「反中」的道路上失心狂奔。