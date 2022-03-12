台灣又停電？　台軍裝甲車「撞斷電桿」桃園227戶停電

3月以來，台灣多次停電。3月12日桃園楊梅又再傳出台灣軍用裝甲車不慎撞斷電線桿，導致周邊227戶停電，目前台電人員已搶修完成。



據台媒ETtoday報道，桃園楊梅區近幼獅工業區一帶今午突然傳出停電，經調查後才發現是國軍裝甲車撞斷電桿，影響227戶。桃園台電公司指出，今天凌晨4時29分，位於楊梅區高上路二段新榮路幼嶺幹60電桿遭車輛撞斷，台電已請包商搶修並拆除斷桿，新建電桿中，下午2時5分已全數完成。

楊梅交通分隊小隊長謝文山表示，裝甲車駕駛員是27歲269旅陳姓男士兵，他開著裝甲車時不慎擦撞路邊電桿造成電桿斷裂，所幸均無人員受傷，經警方實施酒測，陳男酒測值為零，後續責任歸屬尚待調查釐清中。目前該輛裝甲車已經駛離現場。



據了解，台軍撞倒路邊電線桿並非首例。高雄市3月6日也發生一輛國軍裝甲車撞倒路邊電桿，而整個經過被民眾目睹，所幸並未造成停電且未有人員傷亡。據了解，該戰車當時欲返回天山營區，戰車電線意外勾到電線桿電線，因此發生電線桿傾倒情況。

此外，據台媒報道，新北市汐止區、基隆市七堵區一帶今（3月12日）上午也停電，共有3980戶受影響。台灣電力公司表示，停電原因線路變壓器故障，搶修6分鐘內復電約6成用戶，並於上午11時3分全部復電。