台灣中學生欺凌女老師風波惹全城關注　真相曝光竟與王力宏有關？

台中一中學生與老師對罵的事件，引發社會高度熱議。



前桃園市議員王浩宇表示，女老師近年被戲稱「白雲」（台灣知名男藝人）取笑，男學生在做報告時，故意放入白雲的梗圖，因此老師才會失控。

不過，一名在場的學生卻駁斥，在報告中完全無「白」「雲」之類的相關字，也沒有攻擊老師的長相，並說出真正引爆老師生氣的關鍵。

在場同學揭另有內情 點擊放大瀏覽相關照片及了解更多▼▼▼

+ 20

王浩宇在臉書發文，該名女老師因長相關係，長期被學生捉弄取笑，曾被取名「風乾橘子皮」，近年則改為「白雲」；此次音樂課報告中，該名男同學故意用白雲的照片配上牽亡魂歌報告，讓老師失控後，再由另名同學側錄，讓他感嘆：「優秀的學生也要有好的人格，特別是不應該去取笑老師的長相。最關心學權的我一直沒有發言，因為事實就是這樣，老師真的是辛苦了。」

不過，底下一名自稱是「在場同學」留言，「事實並非如此」，呂老師因為被稱作白雲而生氣的影片，已經在學生之間流傳很久，同學都知道老師的底線在哪，因此在上課期間不會提到「白」「雲」兩個字，報告中完全沒有出現「白」「雲」之類的相關字眼，也沒有攻擊老師長相的言論。該同學指出，老師生氣的點在於，「同學在報告放王力宏的梗圖，然後又有其他年級的內容，在加上同學因為報告被刪除，40分鐘的報告只剩10分鐘的簡報內容沒被刪掉，後面開始朗讀課本內容，這才是引爆老師的點」。否認「用白雲的照片攻擊老師」，認為該篇貼文是「不實貼文」。

此外，留言區也出現一名曾在台中一中就讀的網友留言，向大家道歉沒有查證內容就轉傳：「王議員您好，我是您引用的轉傳留言人，因為與往年呂老師印象差太多，因此看到網傳的說法，以及同學兼家長模糊的回覆，就誤認確為實情激動上傳，後續數小時才追蹤到現場同學陳述與王力宏梗圖，未確實查證梗圖內容即張貼轉傳留言太衝動，為大家帶來困擾，真的很抱歉。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】