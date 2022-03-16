戰爭爆發　台北故宮70萬文物撤到哪？院長：腦海中冇那樣的地方

俄烏戰事爆發，博物館如何避免被戰火波及、文物保存也成為難題。2月28日，伊萬科夫歷史文化博物館（Ivankiv Historical-Cultural Museum）被火燒毀，國際博物館協會（ICOM）呼籲應拒絕戰爭並搶救文物。



日前台北故宮院長吳密察赴立法院備詢，一旦發生戰爭故宮的文物該如何保存成為焦點。故宮院長吳密察坦言，逃難時文物疏散環境比人員安置環境更複雜，「我腦海中沒有那樣的地方」，他也承諾三個月內完成針對戰爭逃難的故宮文物安全報告送交台灣立法院，七月將進行適當的推演。



《聯合報》報道指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，利沃夫國家博物館為防止館藏遭戰火波及，動員所有員工打包約1.2萬件文物撤離，但迄今尚未找到安全地方收藏。

吳密察提到，安全暫存文物的環境比安置民眾的環境更複雜，因為必須符合恆溫恆濕、光照等需求、避免對文物造成損傷，「我腦海中沒有那樣的地方」，但會跟國家安全單位了解什麼地方適合。

台灣前高雄市長韓國瑜赴台北故宮參訪，看故宮珍寶翠玉白菜和肉形石。（資料圖片）

吳密察指出，目前故宮訂定災害緊急應變作業要點，主要針對水災、火災與地震，戰爭的逃難程序，包括院內七十萬件文物打包疏散規畫還需要「三個月的時間」，他承諾將在三個月內提出報告。

此外亦有台灣立委詢問，戰爭時故宮文物安全暫存點是哪裡？吳密察也提到，目前並未規畫地點，但他指出「若真的發生戰爭，必定先跟國家安全單位聯絡，因為他們才會知道哪裡最安全。」

《聯合報》指出，台北故宮70萬件文物主要來自北京，多數歷經八年抗戰、國共內戰，在戰爭烽火中流離十多年，才在台灣找到安身之地。故宮是全世界最有「戰爭逃難經驗」的博物館。

台灣故宮院長吳密察。（資料圖片）

據了解，故宮北院現在仍用於貯存文物的山洞庫房，當初也是為了戰爭空襲逃難所設計。因此有網友建議，故宮可將山洞庫房列入文物避難所選項，只需找建築師與電力供應專家會勘加以補強。

此外，對於民進黨立委詢問，俄烏戰事爆發，國際博物館協會（ICOM）呼籲應拒絕戰爭並搶救文物，盼故宮能跟進發聲。對此，吳密察回應表示，的確在聲援烏克蘭上，故宮做的相對保守，故宮會積極思考「我們應該做什麼，還有我們能做什麼。」