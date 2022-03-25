《華燈初上》第三季「超難數學題」惹熱議：接客價砍半抽3成是？

在觀眾千呼萬喚下，《華燈初上》第三季終於在18日正式上線，大家都在等誰才是真正兇手。



除此之外，劇中有一段是酒店小姐們接客後，價碼被媽媽桑抽3成，且抽成之前還將向客人收取的真實金額打對折來算，究竟原本接客價是多少？由於劇中酒店小姐1秒就算出答案，意外引發網友們熱烈討論。

藝人黃豪平除了追劇之外，也搭上這股「解題」風潮，他在20日貼出這道題目……

題目分成2小題 看看你又能否答對？（附答案）▼▼▼

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當時愛子（郭雪芙飾）在Sugar酒店裡頭，與媽媽桑寶寶（吳慷仁飾）鬥嘴：「你那對半砍再抽3成的比例，我建議最好調整一下。」結果一旁其他小姐得知後，發現自己遭坑錢，立即反問：「原來我們每個人的價碼是8千？」當下寶寶十分尷尬，現場氣氛凝結好幾秒才回覆：「你真的以為你有8千的價碼呀？」黃豪平之後在臉書發文，「這題會考，很重要，放心這個是沒有劇透的」。接著他貼出1道數學題，題目分成2小題，分別是「請問小姐1個人在正常接客時可以拿到多少錢」、「如果小姐1個人過去1週3次接客、工作共3個月，要求返還應得的全額，可退回多少？」

該篇分享一出，不少網友紛紛在底下留言回應，甚至笑稱，「這好難，我當小姐一定會賠錢或被騙錢」，還說，「小姐們立刻算出8000就已經讓我讚嘆了」；甚至還有人打趣地說，「而且講8000那個小姐超正的」。不過，仍有專業網友提供正確解答。「第1題的話，一次是8000，對半再x0.7等於2800；第2題的話，寶寶應該跟小姐說的是一次4000，然後抽3成，所以正常應該是8000*0.7=5600，但只能拿到2800，一個月大概四週12次，三個月就是36次，乘上2800一人可以要求寶寶返還100800元」。對此，也有人認為小姐應該本來就知道接客價是收4000，寶寶也會抽3成，只是不知道價碼還有「對半砍」，因此只要把接客價乘以2，就知道寶寶實際向客人收取的價錢，並不算太複雜的算數。

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