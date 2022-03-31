蘋果代工廠和碩前副總裁陳屍山區　生前曾曬裙照笑稱：千嬌百媚

據台灣新北市府消防局周三（30日）表示，登山失聯的和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國，由土城消防分隊11時30分尋獲已無生命跡象，目前正將遺體運送下山。

過去蔡進國曾擔任華碩電腦參謀長，他在2008年8月1日至和碩任職，根據和碩2012年年報資料顯示，蔡進國年薪介於500萬元至1000萬元（新台幣．下同），並在2013年2月28日退休。



蔡進國26日前往新北市三峽區滿月圓山區登山失聯，家人27日清晨向台北市警察局信義分局報案，另為盡早尋獲蔡進國，蔡進國的女兒也在Facebook社團懸賞100萬元，希望其他登山社團及山友能協助找人。

據和碩2012年年報資料顯示，蔡進國在和碩年薪介於500萬元至1000萬元，並在2013年2月28日退休。（和碩）

64歲的前和碩資深副總蔡進國，畢業於國立交通大學運輸工程與管理學系，就任和碩時年薪約千萬，也曾任華碩電腦參謀長。2008年8月1日至和碩任職，據和碩2012年年報資料顯示，蔡進國年薪介於500萬元至1000萬元，並在2013年2月28日自和碩退休，2018年至叡博工業擔任董事。

蔡進國平常興趣就是登山，他Facebook照片多在分享平時登山和台灣各地山嶺的照片。而他的FB曬登山照外，也能看出他非常惜情，常分享年輕時和同學的照片尋人，也常見他惦記著朋友追問「某某還好嗎？」。

他雖然身為前和碩高級主管，但在社交網與網民互動也十分幽默，他還曬出疑似是自己年輕時穿裙裝的照片，俏皮說「是不是千嬌百媚，絕代風華。人間真極品」。還有網民誇他「一代佳人」他還開心回「哈哈！一針見血！」。