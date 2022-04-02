台灣疫情｜本土和移入個案創新高　99%屬輕症　首例變異株XE侵台

台灣中央流行疫情指揮中心今（4月2日）公布新增160例本土個案與244例境外移入，兩個數字都創下台灣今年確診數新高。本土個案中，基隆小吃店相關增42例最多，三峽有柔道班染疫，新北社區、桃園電商工作室也各新增10人染疫，新竹大潭電廠增7例。



此外，台灣流行疫情指揮中心亦證實3月18日曾驗出1例確染XE的境外移入個案，該女性自捷克入境，落地採檢陽性屬無症狀。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前XE在國際資料還很少，傳播力等都還要持續觀察。



台灣新增之160例本土病例，為83例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年3月15日至4月1日，其中包含83例為無症狀感染。個案分佈為新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，臺北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前「XE」在國際資料還很少，傳播力等都還要持續觀察。（台灣中央流行疫情指揮中心）

雖然本土及境外確診人數再創新高，但陳時中指出，從1月1日到4月1日，累計1370人染疫，「不過這裡面99.7%人都屬於輕症，1367人都是輕症或無症狀」陳時中透露，目前有3個中重症個案，60多歲、70歲各一人，另一名80多歲死亡。他強調，重症比例是0.22%，雖相對輕，但還是要提高警覺。

此前醫療應變組副組長羅一鈞也提到，一月至今無症狀比例是99.76%，其中7、80歲以上致死率、重症率比其他年齡高，因此呼籲長者要盡快打疫苗增強防護力。

截至目前台灣累計7,070,119例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,045,581例排除)，其中24,033例確診，分別為7,846例境外移入，16,133例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，另14例為境外移入。

台灣驗出首例變異病毒XE

日前英國衛生與安全局（UKHSA）證實發現最新重組變異株XE，E變種病毒株是Omicron的兩種變種BA.1與BA.2的結合體，傳播速度也比BA.2還要快上9.8%，英國境內目前至少已發現約637宗XE病毒感染個案。

英國衞生安全局指，XE新變種病毒株是Omicron兩種變種BA.1與BA.2的結合體。(UKHSA)

4月2日指揮中心證實，確實有驗出1例自捷克入境的女性確染XE病毒，羅一鈞指出，台灣在3月18日曾驗出1例確染XE的境外移入個案，該女性自捷克入境，落地採檢陽性，CT值僅有15，病毒量偏高，但屬無症狀。羅一鈞指出，目前XE在國際資料還很少，傳播力等都還要持續觀察。