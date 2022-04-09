台灣疫情｜增442本土個案再創今年單日新高　相隔近2個月再增1死

台灣新冠肺炎本土個案再創今年單日新高，中央流行疫情指揮中心今日（9日）公布新增442宗，並新增一宗死亡，為當地相隔近2個月再現死亡個案。



指揮官陳時中公布，台灣新增578宗確診病例，分別為本土442宗、境外輸入136宗，107宗為航班落地採檢陽性。

另確診個案中新增一宗死亡，為自今年2月15日來再現死亡個案，也是今年第2宗本土死亡病例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死者為一名90多歲女性，有高血壓、帕金森氏症等慢性病，未接種過任何新冠疫苗。該個案於周一4月4日確診，入院後出現氧氣過低狀況，須使用氧氣面罩，後續發現併發細菌性肺炎及敗血性休克，入住ICU治療後仍在昨日（7日）離世。其病毒定序結果尚未出爐，但初判應為Omicron的亞型變異株BA.2。

數據顯示，今年1月1日至4月8日，台灣累計有3108宗本土病例，當中3098宗為輕症或無症狀者，佔比高達99.68%；10宗為中重症及死亡個案，佔比為0.32%。中重症個案的8人年齡介於20多歲至90多歲，而兩名死者年齡介於80多歲至90多歲。

地區分佈方面，涉及17縣市，以新北市143宗為最多，其次為台北市95宗、桃園市41宗。