台退將：美國援台若能比照援烏「已是天大恩惠」

台海安全議題伴隨烏俄戰事成為顯學，攸關北京會否動用武力統一台灣，需要滿足怎樣條件成就其武統可能性，乃至於一旦台海爆發軍事衝突，美國是否介入、以何種形式進行對台北的軍援等問題，積累成為東亞地緣政治最令人不安的焦慮。

台灣政治大學台灣安全研究中心副執行長、台陸軍退役少將胡瑞舟4月13日在一場座談會上提及，依烏克蘭戰爭的狀況，如果北京武力攻台，美國最多就是比照援助烏克蘭的方式，雖不介入，但會提供武器、情資、裝備給台灣，「這可能已經是對台灣天大的恩惠」。

胡瑞舟提醒中共武力威脅台灣是現在進行式，統計2021年解放軍機擾台天數達283天，共958架次，對比2020年出動340次架次，強度倍增。（多維新聞／陳鄭為攝）

儘管台灣社會普遍相信「大陸不會打」、「美國會來救」的戰爭假設，但烏俄戰爭帶給美中台三方怎樣的軍事教訓與現實啟發，胡瑞舟給出了分析，其認為美國可能研判不介入比介入還好，因為美國如果介入，中國大陸若是收手不攻台了，美國雖然可以做一番宣傳，但就沒有辦法看到中國大陸實力的耗損，所以美國將更願意採取不直接介入，但援助的方式，夥同盟邦一起對北京祭出經濟制裁等手段，挫損中國實力，也便於觀察後續發展。從美國回應美中大國政治的角度來看，如果北京武力犯台，必要消耗大量軍力，彼時將會成為中國的脆弱時刻。

此外，胡瑞舟也提醒台灣需要留意美國總統拜登（Joe Biden）的個人態度，言及時任美國參議員的拜登曾對時任總統小布殊（George W. Bush）提醒對台灣問題「不要太靈敏，要遲鈍一點比較好」。胡瑞舟認為，拜登上任後，即着手從阿富汗戰場上撤軍，輔以這次烏克蘭戰爭的反應，可以看出拜登是個很謹慎的人，其不樂見美國的子弟兵出現傷亡的情形，可看出拜登相當具有保護美國子弟兵的想法。

2021年8月30日，美國軍方宣佈，最後一架載有美軍的飛機已離開阿富汗首都喀布爾，正式結束在阿富汗近20年的戰爭。（AP）

此外，在烏俄戰爭傳遞給北京的訊息方面，胡瑞舟認為北京獲得的最大受益是這場戰爭帶出的經驗教訓，「萬一（北京）哪天要發動對台武統，要解決哪些問題？」諸如指揮領導、後勤補給、城鎮作戰、外來軍援等，莫斯科都在這場戰爭做出了一定的示範效果。

胡瑞舟特別指出，一旦北京對台發動具體武攻，期間極有可能以現行台灣防空識別區（ADIZ）為範圍劃定，向國際宣佈為禁飛區、禁航區，警告外國不得干預，同時損及台灣軍民士氣。胡瑞舟警告，防空識別區在非戰時的現在，確實可以做為台灣劃定安全防禦的一道界線，但一旦進入到戰時，同樣範圍的防空識別區在北京宣告劃定為禁飛區或禁航區後，反而可能成為束縛台灣的一道邊界，台灣政府對此當有一定防範。