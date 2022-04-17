台灣疫情快速升温　柯文哲：按韓國經驗或有700萬人染疫

台灣新增新冠肺炎本土個案連日破千，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與許多當地專家表示，台灣可能準備承受確診破百萬的情況。

不過台北市長柯文哲17日（周日）表示，確診破百萬還是很低的估計，因為按照韓國的感染情況來看，韓國已經超過3成人口確診，以相同比例來看，台灣應該有700萬人染疫。



據台媒《聯合報》報道，柯文哲又表示，台北明天（18日）起由信義區開始試辦輕症或無症狀者居家照護，接下來會觀察台北的疫情，如果確診上升速度不是很快，實行居家照護的行政區數量就慢慢加；如果確診數上升很快，「那還是得被迫上陣，總不可能都把確診者丟在馬路上，這也不可能」。

據早前報道，韓國宣布4月18日解除社交距離，25日更下調傳染病等級，5月起確診者不用再隔離。對於台灣是否也會跟進，陳時中表示會，指韓國做法正確，因該國疫苗接種率高，染疫率約3成，若染疫高、接種率夠，且醫院量能準備夠，故把新冠肺炎當流感化處理，「這方向是對的」。

但陳時中也指出，韓國經過一陣子很痛苦的時期，約有兩個多月，染疫率非常高，每萬人死亡人數有380至390人，代價有一點大，但也或許如此可以成為世界上及早開放的國家。