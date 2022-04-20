華視誤發「共軍襲台」消息　主播緊急致歉　文化部：將懲處人員

台灣電視台華視在4月20日早上7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，引發民眾恐慌，快訊截圖湧入華視Facebook批評，電視台火速下架訊息，稍早發表正式聲明道歉，並表示會嚴懲相關工作人員。



根據華視聲明還原過程，7點晨間新聞播出時，因相關工作人員誤將新聞快訊內容，誤植為由新北消防局委託提供之防災演練訊息文字，該防災影片是4月19日新北消防局委託華視錄製。誤植快訊文字發生，第一時間主播萬紹安緊急向觀眾澄清致歉，也於各頻道以快訊方式跑馬澄清道歉。

華視主播萬紹安第一時間向觀眾道歉。（Facebook截圖 / @華視）

華視表示：「此嚴重疏失造成社會大眾恐慌及相關單位困擾，華視在此鄭重道歉。」電視台承諾同步展開內部疏失調查，也將於4月20日緊急召開自律委員會，檢討此重大疏失並嚴懲相關工作人員，「華視新聞身為公廣媒體，不容許此等錯失，再次鄭重向社會大眾致歉。」

【華視道歉聲明】

華視新聞於4月20日七點晨間新聞，因相關工作人員誤將新聞快訊內容誤植為由新北消防局委託提供之防災演練訊息文字，該防災影片系於昨日由新北消防局委託華視錄製。此嚴重疏失造成社會大眾恐慌及相關單位困擾，華視在此鄭重道歉。

第一時間除主播緊急向觀眾澄清並致歉外，華視並於各頻道以快訊方式跑馬並澄清道歉，華視亦同步展開內部疏失調查，也將於今日緊急召開自律委員會，檢討此重大疏失並嚴懲相關工作人員。華視新聞身為公廣媒體，不容許此等錯失，再次鄭重向社會大眾致歉。

編按：針對事件，文化部長李永得表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉，除要求華視立即提出事件報告，並應深切檢討，絕不得再犯。



文化部表示，據華視所提報告，事件是因昨日進行防災影片及新聞跑馬模擬時，更改跑馬文字訊息存放路徑，於模擬結束後，未將電腦路徑更改回原路徑，且今日播報時，又未再次確認，以致誤播模擬之跑馬訊息。華視已要求此事件相關人員提出檢討報告，並將進行人員懲處。



另外，藍營多位政治人物就事件表達批評，國民黨立委鄭正鈐表示，這不是一句疏失就能解釋的，華視也不要想把責任甩鍋給基層，民眾平常在Facebook跟LINE轉傳訊息都會被《社會秩序維護法》給辦了，華視身為公廣集團，NCC（國家通訊傳播委員會）應該要嚴懲，華視高層應該下台。



國民黨團總召曾銘宗也怒斥，從未看過這麼誇張的錯誤，製造戰爭恐慌，「萬一明天就是選舉呢？」是不是華視預錄好，打算年底選戰播放？國民黨團要求NCC嚴厲查辦華視，看看要不要給華視撤照，而華視作為公廣集團，文化部長李永得也要公開道歉，華視董事長、總經理都應該下台。



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