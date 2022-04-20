華視誤發「共軍襲台」消息　主播緊急致歉　相關工作人員將被嚴懲

台灣電視台華視在4月20日早上7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，引發民眾恐慌，快訊截圖湧入華視Facebook批評，電視台火速下架訊息，稍早發表正式聲明道歉，並表示會嚴懲相關工作人員。



根據華視聲明還原過程，7點晨間新聞播出時，因相關工作人員誤將新聞快訊內容，誤植為由新北消防局委託提供之防災演練訊息文字，該防災影片是4月19日新北消防局委託華視錄製。誤植快訊文字發生，第一時間主播萬紹安緊急向觀眾澄清致歉，也於各頻道以快訊方式跑馬澄清道歉。

華視主播萬紹安第一時間向觀眾道歉。（Facebook截圖 / @華視）

華視表示：「此嚴重疏失造成社會大眾恐慌及相關單位困擾，華視在此鄭重道歉。」電視台承諾同步展開內部疏失調查，也將於4月20日緊急召開自律委員會，檢討此重大疏失並嚴懲相關工作人員，「華視新聞身為公廣媒體，不容許此等錯失，再次鄭重向社會大眾致歉。」

【華視道歉聲明】

華視新聞於4月20日七點晨間新聞，因相關工作人員誤將新聞快訊內容誤植為由新北消防局委託提供之防災演練訊息文字，該防災影片系於昨日由新北消防局委託華視錄製。此嚴重疏失造成社會大眾恐慌及相關單位困擾，華視在此鄭重道歉。

第一時間除主播緊急向觀眾澄清並致歉外，華視並於各頻道以快訊方式跑馬並澄清道歉，華視亦同步展開內部疏失調查，也將於今日緊急召開自律委員會，檢討此重大疏失並嚴懲相關工作人員。華視新聞身為公廣媒體，不容許此等錯失，再次鄭重向社會大眾致歉。

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