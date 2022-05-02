台灣增逾1.7萬宗本土病例持續創新高　6至11歲兒童今起接種疫苗

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日（2日）新增17801宗本土病例，創單日新高，中重症新增21人，其中3人死亡。



指揮中心表示，今日新增的17801宗本土病例，包括8623名男性、9167名女性，11宗調查中，年齡介乎未滿5歲至90歲以上，個案分布於多個縣市，其中以新北市佔比最多，有6584宗，其次為台北市3718宗、桃園市2577宗，基隆市874宗，其餘分布於台中市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣等18個縣市。

新增的3宗死亡個案，為1男2女，年齡介乎70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。另外，台灣今日新增57宗境外移入個案，包括30男27女，年齡介乎未滿5歲至80多歲。

截至目前，台灣累計150808宗確診，分別為11443宗境外移入，139311宗本土病例，871宗死亡病例。

今天起，台灣6歲至11歲兒童可接種莫德納（Moderna）疫苗。《中央社》報道，高雄市、彰化縣、屏東縣等縣市安排學生在校園接種。彰化縣衛生局提到，全縣約有6萬名學童符合接種資格，目前約2成送意願書表示願接種疫苗。

苗栗縣將於本周五（6日）開始安排校園接種，雲林縣預計下周二（10日）開始安排。嘉義市還在調查接種意願書，嘉義市衛生局表示，學生家長選擇不在校園接種，也可即日起帶學童及健保卡、通知單和同意書至合約醫療院所接種疫苗。