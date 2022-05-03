日自民黨青年局訪團抵台　將晤蔡賴並出席「開放國會論壇」

台灣總統府周二（3日）對日本自民黨青年局局長、眾議員小倉將信等人抵台訪問表達誠摯歡迎，總統蔡英文與副總統賴清德將於周四（5日）上午接見訪團。



據中央社報道，總統府發言人張惇涵下午表示，此次自民黨青年局訪團3日至7日來台訪問，訪團由自民黨青年局局長小倉將信眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和眾議員、鈴木隼人眾議員、山口晉眾議員、西野太亮眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

張惇涵表示，自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，歷任局長多所擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄，及前首相安倍晉三，都曾擔任自民黨青年局長。

他進一步表示，這次率團到訪的小倉將信，也曾透過視像方式出席由立法院主辦的「開放國會論壇」，在尼加拉瓜斷交事件時，也曾表達對台支持。這次到訪的也包括「台灣女婿」山口晉。

張惇涵說，台日是共享普世價值的民主夥伴，不僅在各項領域合作密切，台日人民交流互動深厚。尤其面對全球疫情挑戰，台日之間互相扶持，不只展現「台日友好」的情誼，民主夥伴間「善的循環」更成為抗疫典範。

總統府期盼，透過這次面對面的交流，能夠更進一步凝聚台日之間的深厚堅實友誼，並進一步深化雙方在各項議題上的合作關係，為維護區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力，讓台日「善的循環」生生不息。