台灣疫情｜新增63964宗本土病例　再多40人死亡

台灣新冠疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周六（14日）宣布新增63964宗本土病例，並再增40人死亡，另有境外輸入病例77宗。



新增個案年齡介於未滿5歲至90歲以上，新北市續佔最多，達21336宗，其餘有台北市9560宗，桃園市9482宗，台中市4409宗，高雄市3766宗，台南市2627宗，基隆市2004宗，宜蘭縣1757宗，新竹縣1661宗，新竹市1243宗，彰化縣1128宗，屏東縣1107宗，花蓮縣913宗，苗栗縣649宗，雲林縣634宗，台東縣426宗，南投縣414宗，嘉義縣398宗，嘉義市215宗，金門縣112宗，澎湖縣108宗，連江縣15宗，相關疫情調查持續進行中。

新增死亡病例為16男24女，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，38人具慢性病史，15人未接種新冠疫苗。其確診日介於今年4月21日至5月12日，死亡日期介於5月5日至5月12日。

指揮中心統計，截至目前，台灣累計699824宗確診，分別為687601宗本土病例，12169宗境外輸入，36宗敦睦艦隊，3宗航空器感染，1宗不明及14宗調查中。2020年起累計1049宗死亡病例，當中本土佔1034宗。

另外，陳時中表示，周五（13日）共有1419人領用口服抗病毒藥物，當中，輝瑞Paxlovid發出1038份，默沙東Molnupiravir也發出381份。有關藥物發放「綠色通道」，他表示將與地方政府討論細節，可能會朝向有醫師處方證明或者PCR陽性者，就能使用綠色通道，由親友代為領藥。