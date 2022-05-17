南加州槍擊案｜台裔醫師英勇擋槍身亡　加州警方：阻止屠殺的英雄

美國南加州拉古納伍茲市（Laguna Woods）一間教堂5月15日發生槍擊案，台灣僑民1死5傷。死者是台裔醫師鄭達志（John Cheng），他在教堂裡挺身而出制伏槍手，才阻止了更多傷亡。加州警方稱他是「真正的英雄」，阻止了可能發生的大屠殺。

奧蘭治縣（Orange County ）警長巴恩斯（Darn Barnes）16日在新聞發布會上表示，疑犯是一名在美國生活多年的華裔美國公民，對中國和台灣間的政治緊張局勢感到憂慮，對台灣社群有很深的怨恨。

巴恩斯稱，鄭醫生是一個英雄，他衝向那個嫌犯試圖解除他的武裝，讓其他教友有空隙制服嫌犯，「如果沒有鄭醫生的行動，毫無疑問地在這起犯罪中會有更多受害者。」

台裔醫師英勇擋槍犧牲自己身亡，當地的台裔民眾前往他的辦公室外獻花悼念。（AP）

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩則轉述加州警方說法，若鄭達志沒有挺身而出，「本來這會是一場教堂裡邪惡的大屠殺」。



據美媒「ABC7」報道，奧蘭治縣警局局長巴恩斯（Darn Barnes）與檢察官史匹澤（Tod Spitzer）透露，槍手開了數槍後，52歲專攻運動醫學的博士鄭達志衝向嫌犯，企圖將他撂倒，搏鬥過程中鄭達志身中數槍，槍手還打算繼續向他開槍，但槍枝正巧卡彈。

鄭達志的英勇行為阻止了槍擊案更多人員傷亡。（翻攝自陳柏惟臉書）

鄭達志的行為也鼓舞其他3名教友，他們一擁而上，用一條延長線把嫌犯的雙腳綑住。但鄭達志仍因傷勢過重，當場身亡。史匹澤表示，「鄭先生犧牲了自己，讓其他人活了下來。」

52歲的鄭達志出生在台灣，1歲時隨父母移民來美，鄭達志在德州取得醫學學位後，到洛杉磯加大實習，並在奧蘭治縣開業。據了解，鄭達志熱愛體育和醫學，更曾擔任高中隊醫。

台裔醫師英勇擋槍犧牲自己身亡，當地的台裔民眾前往他的辦公室外獻花悼念。（AP）

鄭達志的家屬透露，其實他並非教會成員，這是鄭達志在父親逝世後首次帶著媽媽上教堂。鄭達志過世後留下了妻子和一兒一女，18歲的兒子今年將進入洛杉磯加州攻讀預醫科，女兒就讀高中。



