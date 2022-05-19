台灣疫情｜新增確診破9萬多59死皆創新高　專家料9月恢復正常生活

台灣本土新冠疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（19日）公佈新增確診病例首度突破9萬宗，另再多59人死亡，雙雙創史上新高。據統計，2020年至今，台灣累計逾100萬宗本土個案。台大感染科醫師李秉穎預料，疫情有望在6月中旬降溫，但恐怕要到9月才能恢復正常生活。



指揮中心指揮官陳時中公佈，新增90331宗本土個案，包括136宗中症、55宗重症個案，另新增47宗境外輸入病例。統計顯示，今年1月至5月18日，本土輕症、無症狀個案累計952115宗，佔99.79%；中症累計1541宗，佔0.16%；重症累計483宗，佔0.05%。陳時中表示，本土新增個案成長率達約6%，重症比率從0.03%升至0.05%，可以想像當病例母數愈來愈多，重症、死亡會隨之增加。

針對新增死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，死者年齡介於30多歲至90歲以上，58宗具慢性病史、31宗無疫苗接種，超過六成為80歲以上。年紀較輕的，1宗為30多歲男性、5宗為50多歲，皆有癌症或慢性病史，併發急性心肌梗塞、敗血性休克過世。

而新增中重症個案年齡介於不足10歲至90歲以上，71宗從未接種疫苗、15宗施打1劑、27宗接種2劑、78宗完整接種3劑。重症個案再次出現小於5歲兒童，為一名4歲女童，無慢性病史，發病當日出現發燒、咳嗽症狀，家長帶到急診後，開始出現全身抽搐，立即收治。經住院診治檢查，該女童出現合併腦炎狀況，影響呼吸、心跳及意識，已收治加護病房治療，期間也發現肝腎等多重器官數據異常。據指，這是今年第7宗兒童重症、第3宗併發腦炎重症兒童。

就疫情發展、何時能夠回歸正常生活及與病毒共存等，身為衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人的李秉穎表示，根據國外經驗，疫情爆發時，確診數呈現出來的不是突然竄起的「高峰」，就是時高時低的「丘陵」，而亞洲國家大多是後者，醫療量能不至崩潰，但就會持續得比較久。

他續指，據國外經驗，疫情升溫來到高峰後，大概會持續1個月，以此推估台灣疫情或要等到6月中旬才開始降溫，但仍會持續3到4個月時間，至約9月才能恢復正常生活。