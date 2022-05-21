台親綠學者：2024年台灣新總統要有戰爭總統自覺
2022年2月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令出兵入侵烏克蘭，雙邊戰事三月未歇的同時，「烏克蘭經驗」已成為台灣關注自身安全的顯學。台灣學者賴怡忠指出，不論是北京全面性大規模入侵台灣，或是兩岸爆發中型軍事衝突，台海發生戰爭的機會如今變得非常高，但台灣情勢不見得以戰爭勝敗決定，也可能要待國際情勢大規模重組後，才能獲得解決。賴怡忠甚至警告，2024年新選出的台灣總統，要體認自己就是戰爭總統，這一點無可迴避。
台灣中央研究院社會學研究所、民團「經濟民主連合」共同舉辦「台灣、香港、烏克蘭——帝國夾縫、民主挑戰與抵抗韌性」研討會5月20日於中研院社會所召開，親民進黨色彩濃烈的台灣智庫諮詢委員賴怡忠應邀出席「帝國夾縫與地緣政治」場次，暢談俄烏戰情對台海軍事衝突的可比性。
賴怡忠從國際關係現實結構變化、莫斯科出兵行動帶給北京啟示，以及借鑑美國在烏克蘭戰場經驗後，會採取怎樣的形式幫助台灣等三點切入，認為目前歐亞大陸國家與兩大洋的海權國家，兩集團對抗局勢十分明顯，就地緣戰略的態勢來看，中俄在歐陸一端的烏克蘭與海權西方對壘，放諸遠東地區的台灣便預告了一定的對稱性，因此在台海發生衝突的可能性也隨之升高。
烏克蘭與台灣：歐亞兩端衝突的對稱點
首先在陸權與海權國家形成團伙對抗局勢方面，賴怡忠認為海權西方對於中國的態度存在遞延差，最初的逆轉發生於2017年底，美國特朗普（Donald Trump）政府公布《國家安全戰略》進行對中國的檢討，即美國主動定義了與中國存在競爭關係，以致態度日趨強硬。然而，彼時的歐洲或因特朗普個人因素，同時結合一些自身經驗，歐洲對中國的態度沒有跟上美國，直到2019年香港情勢出現轉變，才引發歐洲國家對中國態度產生變化。
賴怡忠認為，歐洲國家過去並不認為北京會對香港做出什麼事，直到北京在港頒佈《港區國安法》等行動，才進而解讀香港角色，以及中國自身角色定位起了變化。反過來說，包含北京提出「東昇西降」等說法，正是由於中國對國際體系認識，以及自我角色定位出現變化，才會導致在處理香港問題上有別於以往，甚至出乎西方預期。
然而，即便在當時，西歐主要國家對俄羅斯的態度依舊是相對緩和，美國特朗普政府也在對中國強硬為首要下，存在「聯俄製中」思維，這在拜登（Joe Biden）上任之初或多或少也得到延續，整體而言，美歐對俄羅斯的態度都是相對温和的。
直到2021年7月，普京發表文章《論俄羅斯和烏克蘭的歷史統一》，指出「對於俄羅斯而言，烏克蘭不是外國，烏克蘭是俄羅斯歷史的一部份，烏克蘭人也是俄羅斯人的一部份」。該文剛好在俄羅斯發布國家安全戰略的十天後發表，彼時即有觀察認為，這兩份密集公開的文件皆強調文化與俄羅斯文化保護者的身份，但此間的文化並不同於傳統意義的軟實力，而是有以文化為由，對外輸送武力行動，同時該報告也對美國採取輕視態度。賴怡忠特別指出，即便俄羅斯在2014年併吞克里米亞，彼時的莫斯科還會略提與美歐留有合作關係，但到了2020年後就已經不再多做類似表述。
至於美歐直到何時才將中俄兩強聯繫在一起？賴怡忠認為，中俄在北京冬奧期間發表共同聲明，曾謂「中俄弘揚傳統友好沒有止境，拓展合作沒有禁區」，在俄羅斯侵略烏克蘭之前，美國或許還研判中俄內部存在矛盾，但如今顯然已不做此想。細究中俄聲明，雙方先是對包含四方安全對話（Quad）、美英澳安全聯盟（AUKUS）等建制表達強烈反對，北京隨後也回敬對北約東擴的抨擊，中俄雙方對於民主體制、國家治理哲學也都給出了自己的態度。可以說，中俄與美歐間的對抗，內含意識型態跟價值成份相當高，結果是歐亞大陸國家與兩大洋海權國家的對抗局勢十分明顯，順此而下，才很容易有「今日烏克蘭，明日台灣」的說法不斷被提起，因為中俄在歐陸一端的烏克蘭與海權西方對壘，放諸遠東的台灣相當具有對稱性。
低估北京武力攻台可能
其次，莫斯科出兵烏克蘭行動帶給北京何種啟示，雖眾說紛紜，但賴怡忠認為，必然帶來一定的學習效果。例如俄羅斯在戰事期間，巧妙運用核威脅，使得西方在援助烏克蘭變得投鼠忌器，再如禁飛區、禁航區的頒佈，也讓歐盟不敢直接干預，這為中國帶來最直接的示範效果。同時，中國在經濟量體和全球經濟互賴程度皆遠高於俄羅斯，一般認為，西方他日若要制裁北京，其程度規模也將不及對今日的莫斯科。
但賴怡忠提醒，眼見俄羅斯出兵侵略，圍繞在領導人對於事實認知，還有正當性如何理解，這在過去顯然是被忽略的，且多是以領導者具備一定理性期待之。換言之，套用在北京會否對台動武的問題，台灣方面過去多認為北京對此多有顧忌，但就普京為例，這研判顯然存在相當低估。
萬一盟友迫簽協議，台灣怎麼辦？
最後，賴怡忠藉俄烏戰情，鋪陳烏克蘭與台灣同處大國陣營對峙夾縫，遂成為地緣焦點，以駁斥一般學者稱「買台灣比打台灣便宜」，或是遊走灰色地帶說法，認為在新冷戰時代下，台灣情勢搞不好會在國際情勢大規模重新組織後，才能獲得解決。
另一方面，考量戰略摩擦的結構，後冷戰與全球化都被終結，取而代之的是對立強化，台灣未來在雙元的國際結構下，如何穩定經濟、持續發展？賴怡忠認為，這些環節都會影響台灣整備戰爭的能力。台灣目前看到美國在情報、情資上幫助基輔，讓烏克蘭可以扳回劣勢，他日換做台海出現問題，台灣事實上也已預期不會看到美軍蹤影，但協助還是有可能，賴怡忠順勢回應在台盛行的「疑美論」，認為「這不是美國幫不幫的問題，而是如何幫的問題」。
至於各界最關心兩岸開戰的可能性，賴怡忠做出了悲觀預期，指出獲得大國支持是烏克蘭現在還可以持續應戰的關鍵，他日台海開啟戰端，台灣屆時被迫簽署協議，如果還是台灣的盟友脅迫台灣簽的話，那該怎麼辦？「2024年上任的台灣總統，該要體認自己就是戰爭總統，這一點無可迴避」。