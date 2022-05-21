台親綠學者：2024年台灣新總統要有戰爭總統自覺

2022年2月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令出兵入侵烏克蘭，雙邊戰事三月未歇的同時，「烏克蘭經驗」已成為台灣關注自身安全的顯學。台灣學者賴怡忠指出，不論是北京全面性大規模入侵台灣，或是兩岸爆發中型軍事衝突，台海發生戰爭的機會如今變得非常高，但台灣情勢不見得以戰爭勝敗決定，也可能要待國際情勢大規模重組後，才能獲得解決。賴怡忠甚至警告，2024年新選出的台灣總統，要體認自己就是戰爭總統，這一點無可迴避。



台灣中央研究院社會學研究所、民團「經濟民主連合」共同舉辦「台灣、香港、烏克蘭——帝國夾縫、民主挑戰與抵抗韌性」研討會5月20日於中研院社會所召開，親民進黨色彩濃烈的台灣智庫諮詢委員賴怡忠應邀出席「帝國夾縫與地緣政治」場次，暢談俄烏戰情對台海軍事衝突的可比性。

賴怡忠從國際關係現實結構變化、莫斯科出兵行動帶給北京啟示，以及借鑑美國在烏克蘭戰場經驗後，會採取怎樣的形式幫助台灣等三點切入，認為目前歐亞大陸國家與兩大洋的海權國家，兩集團對抗局勢十分明顯，就地緣戰略的態勢來看，中俄在歐陸一端的烏克蘭與海權西方對壘，放諸遠東地區的台灣便預告了一定的對稱性，因此在台海發生衝突的可能性也隨之升高。

台灣學者賴怡忠（右）出席「台灣、香港、烏克蘭——帝國夾縫、民主挑戰與抵抗韌性」研討會，認為陸權與海權國家鬥爭加劇，讓台海發生戰爭的可能性相當高。（中央研究院社會學研究所臉書直播截圖）

烏克蘭與台灣：歐亞兩端衝突的對稱點

首先在陸權與海權國家形成團伙對抗局勢方面，賴怡忠認為海權西方對於中國的態度存在遞延差，最初的逆轉發生於2017年底，美國特朗普（Donald Trump）政府公布《國家安全戰略》進行對中國的檢討，即美國主動定義了與中國存在競爭關係，以致態度日趨強硬。然而，彼時的歐洲或因特朗普個人因素，同時結合一些自身經驗，歐洲對中國的態度沒有跟上美國，直到2019年香港情勢出現轉變，才引發歐洲國家對中國態度產生變化。

賴怡忠認為，歐洲國家過去並不認為北京會對香港做出什麼事，直到北京在港頒佈《港區國安法》等行動，才進而解讀香港角色，以及中國自身角色定位起了變化。反過來說，包含北京提出「東昇西降」等說法，正是由於中國對國際體系認識，以及自我角色定位出現變化，才會導致在處理香港問題上有別於以往，甚至出乎西方預期。

然而，即便在當時，西歐主要國家對俄羅斯的態度依舊是相對緩和，美國特朗普政府也在對中國強硬為首要下，存在「聯俄製中」思維，這在拜登（Joe Biden）上任之初或多或少也得到延續，整體而言，美歐對俄羅斯的態度都是相對温和的。

2019年2月22日，時任美國總統特朗普在白宮會見正在美國進行第七輪中美經貿高級別磋商的習近平特使、中國國務院副總理劉鶴。（視覺中國）

直到2021年7月，普京發表文章《論俄羅斯和烏克蘭的歷史統一》，指出「對於俄羅斯而言，烏克蘭不是外國，烏克蘭是俄羅斯歷史的一部份，烏克蘭人也是俄羅斯人的一部份」。該文剛好在俄羅斯發布國家安全戰略的十天後發表，彼時即有觀察認為，這兩份密集公開的文件皆強調文化與俄羅斯文化保護者的身份，但此間的文化並不同於傳統意義的軟實力，而是有以文化為由，對外輸送武力行動，同時該報告也對美國採取輕視態度。賴怡忠特別指出，即便俄羅斯在2014年併吞克里米亞，彼時的莫斯科還會略提與美歐留有合作關係，但到了2020年後就已經不再多做類似表述。

普京（左）2022年2月4日訪華，在北京與習近平舉行會談。（AP）

至於美歐直到何時才將中俄兩強聯繫在一起？賴怡忠認為，中俄在北京冬奧期間發表共同聲明，曾謂「中俄弘揚傳統友好沒有止境，拓展合作沒有禁區」，在俄羅斯侵略烏克蘭之前，美國或許還研判中俄內部存在矛盾，但如今顯然已不做此想。細究中俄聲明，雙方先是對包含四方安全對話（Quad）、美英澳安全聯盟（AUKUS）等建制表達強烈反對，北京隨後也回敬對北約東擴的抨擊，中俄雙方對於民主體制、國家治理哲學也都給出了自己的態度。可以說，中俄與美歐間的對抗，內含意識型態跟價值成份相當高，結果是歐亞大陸國家與兩大洋海權國家的對抗局勢十分明顯，順此而下，才很容易有「今日烏克蘭，明日台灣」的說法不斷被提起，因為中俄在歐陸一端的烏克蘭與海權西方對壘，放諸遠東的台灣相當具有對稱性。

2021年11月23日，俄國防部長紹伊古在莫斯科與中國國防部魏鳳和進行視像會議，期間展示他在中俄《軍事合作路線圖》文件上的簽名。（AP）

低估北京武力攻台可能

其次，莫斯科出兵烏克蘭行動帶給北京何種啟示，雖眾說紛紜，但賴怡忠認為，必然帶來一定的學習效果。例如俄羅斯在戰事期間，巧妙運用核威脅，使得西方在援助烏克蘭變得投鼠忌器，再如禁飛區、禁航區的頒佈，也讓歐盟不敢直接干預，這為中國帶來最直接的示範效果。同時，中國在經濟量體和全球經濟互賴程度皆遠高於俄羅斯，一般認為，西方他日若要制裁北京，其程度規模也將不及對今日的莫斯科。

但賴怡忠提醒，眼見俄羅斯出兵侵略，圍繞在領導人對於事實認知，還有正當性如何理解，這在過去顯然是被忽略的，且多是以領導者具備一定理性期待之。換言之，套用在北京會否對台動武的問題，台灣方面過去多認為北京對此多有顧忌，但就普京為例，這研判顯然存在相當低估。

台灣漢光37號軍演重頭戲「佳冬戰備道起降操演」結束。在任務簡報過程中，台灣空軍特別準備了過去從未曝光的台軍機攔截解放軍各型戰機時，尾隨在後方的照片資料供蔡英文參考，使這批從未公布過的照片「意外」曝光。（微博@新浪軍事）

萬一盟友迫簽協議，台灣怎麼辦？

最後，賴怡忠藉俄烏戰情，鋪陳烏克蘭與台灣同處大國陣營對峙夾縫，遂成為地緣焦點，以駁斥一般學者稱「買台灣比打台灣便宜」，或是遊走灰色地帶說法，認為在新冷戰時代下，台灣情勢搞不好會在國際情勢大規模重新組織後，才能獲得解決。

另一方面，考量戰略摩擦的結構，後冷戰與全球化都被終結，取而代之的是對立強化，台灣未來在雙元的國際結構下，如何穩定經濟、持續發展？賴怡忠認為，這些環節都會影響台灣整備戰爭的能力。台灣目前看到美國在情報、情資上幫助基輔，讓烏克蘭可以扳回劣勢，他日換做台海出現問題，台灣事實上也已預期不會看到美軍蹤影，但協助還是有可能，賴怡忠順勢回應在台盛行的「疑美論」，認為「這不是美國幫不幫的問題，而是如何幫的問題」。

至於各界最關心兩岸開戰的可能性，賴怡忠做出了悲觀預期，指出獲得大國支持是烏克蘭現在還可以持續應戰的關鍵，他日台海開啟戰端，台灣屆時被迫簽署協議，如果還是台灣的盟友脅迫台灣簽的話，那該怎麼辦？「2024年上任的台灣總統，該要體認自己就是戰爭總統，這一點無可迴避」。