台灣疫情｜增84587宗本土病例及59死　重症含2兒童一人僅9個月大

台灣中央流行疫情指揮中心今日（21日）公布，台灣新增84587宗新冠肺炎本土病例，並再多59人死亡，70例重症個案中包括了2名兒童。另新增52宗境外輸入病例。



據介紹，新增本土病例較昨日略減千宗，而中症增153宗、重症增70宗，年齡介於10歲以下至90歲以上，其中80人從未接種疫苗。據指揮中心統計，今年1月至5月20日，本土輕症、無症狀個案累計1126718宗，佔99.78%%；中症累計1867宗，佔0.17%；重症累計617宗，佔0.05%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增死亡個案年齡介於30多歲到90多歲，29人從未接種疫苗，其中一名死者年僅30多歲，有肝硬化慢性病史，染疫後合併心肺衰竭過世，另有4名40多歲個案均有慢性病史或有腦出血、癌症等共病，染疫後合併呼吸衰竭、心肺衰竭病逝。

至於2宗兒童重症，其中一名5歲男童有先天性肌肉系統疾病，5月17日發病時出現腿痛症狀，之後更在家中昏厥，被緊急送醫，檢查後被發現有肺炎、腦水腫，緊急插管，後轉送至兒童專責醫院加護病房，以瑞德西韋治療，並處理腦水腫，目前個案肺炎症狀仍持續，還有待研判是否有腦炎。另外一名重症則是年僅9個月大、沒有慢性病史的男童，他5月15日發燒咳嗽、活力較差到醫院採檢，隔天確診，17日又出現高燒、呼吸喘症狀再次送醫，發現血氧偏低且出現哮吼、類似「狗吠聲」，屬於兒童感染急症，被收住到小兒加護病房以呼吸器和瑞德西維治療，其20日已移除呼吸器，持續在加護病房接受治療。

（封面圖：台灣新增84587宗本土病例及59死。來源：資料圖片）