美華裔男子搶2000萬逃台灣躲藏　三藩市警方赴台押回美國

美國加州三藩市3月發生入室搶劫案，疑犯得手300萬美元（約2354萬港元）並逃到台灣，在台美相關部門合作下，30歲張姓犯嫌在台落網，並由三藩市警察局竊案小組赴台北將他押回美國。



舊金山警察局4日在Facebook帖文表示，今年3月16日，警方接獲報案稱當地一處民宅發生入室搶劫案。涉案的30歲美籍華裔張姓男子（Tianze Zhang），以恐嚇、傷害的方式威脅女屋主從帳戶匯出300萬美元；期威脅屋主匯出300萬美元，期間他甚至揚言，若不配合，將進一步傷害，得手後還把女屋主的手機偷走。

三藩市警方經調查掌握張男身分，確認其為30歲，是洛杉磯居民，犯後逃往台灣。三藩市高等法院頒布逮捕令後，三藩市警察局（SFPD）調查人員立即開始與聯邦調查局（FBI）、國際執法機構合作。

在追蹤線索並與多個執法機關聯繫數週後，張男5月30日在台灣落網，舊金山警察局竊案小組派員赴台北，於本月2日把張男押回三藩市監獄，不得保釋。

據報道，台灣刑事警察局在高雄旅館逮捕張男，查扣了新台幣20萬現金、電子錢包。至於張男的洗錢路徑，三藩市警方仍在調查中，呼籲民眾若有相關證據，可以匿名提供。